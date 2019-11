Elev de 12 ani bătut de profesor, după ce a dat cu piciorul într-un căţeluş

Violența nu poate fi corectată cu violență și totuși, acest fenomen se întâmplă în școlile din România.

În Săcele, județul Brașov, un băiat de 12 ani a fost bătut de un profesor, pentru că ar fi lovit un cățeluș găsit în curtea școlii. Revoltați, părinții au făcut plângere la poliție, împotriva dascălului.

Băiatul le-a povestit părinților că singura lui vină ar fi fost că a aruncat un ghemotoc de hârtie spre cățeluș. Profesorul are însă o altă variantă: elevul de clasa a șasea ar fi lovit animalul cu piciorul, iar când colegii l-au avertizat că dascălul l-a observat a răspuns că nu-i pasă de el, folosind o poreclă jignitoare. Tatăl băiatului, oier de meserie, susține că fiul lui iubește și îngrijește animalele de la stână.

Tatăl copilului: „Nu-i dădea nimeni dreptul lui, chiar dacă a lovit câinele, să lovească el copilul în halul ăla, cât să-și facă nevoile pe el. I-a aplicat o corecție ca lumea, 3 palme serioase și după aceea l-a întrebat cine-i animalul, câinele sau el? Copilul i-a zis, câinele. Nu, tu ești animalul.”

Profesorul reclamat: „O dată, că a lovit un animal, care era absolut nevinovat, era un cățeluș în definitiv, și doi, faptul că m-a jignit, adică pe față. E condamnabil ceea ce am făcut, regret, a fost o chestie de moment, instinctivă, e greu, poate exagerată. Nu am nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat, dar asta e.”

Copilul și-a anunțat mama despre cele întâmplate, iar aceasta s-a dus la școală, să ceară explicații. Profesorul i s-a plâns că fiul ei e agresiv, iar directorul ar fi ignorat situația.

Mama copilului: „A deschis ușa de la birou și a făcut către domnul profesor: „Mergeți că dumneavoastră aveți ore, că doamna are chef de psihologie și le știe pe toate.” Asta a fost reacția directorului, a închis ușa înapoi și au dispărut toți. La care eu am luat copilul și am plecat direct la poliție.”

Părinții spun că băiatul lor a fost extrem de afectat de cele întâmplate. Are coșmaruri și se teme să mai meargă la școală.

Angajat la stâna familiei: „Ne-a zis că-l doare capul, că l-a bătut profesorul. Mă, zic, și pe mine mă bătea profesorul, atunci în timpul ăla. Dar la mâini, nu la cap, te punea în genunchi și-ți dadea câte un băț din ăla.”

Reporter: „Era speriat?”

Angajat: „Era, doamnă.”

Mihaela Judele, Inspectoratul Școlar Brașov: „Din punctul meu de vedere nu există justificare, nicio justificare, pentru agresiune. Copiii de astăzi, dacă sunt agresați de profesori, ei vor crește în ideea că agresiunea este o variantă, ceea ce mie mi se pare extraordinar de grav.”

În școală are loc acum o anchetă internă, care va stabili în ce măsură este vinovat profesorul reclamat și dacă se impune sancționarea lui. Cazul va fi cercetat însă și de Poliție, pentru că părinții au depus plângere împotriva dascălului.

