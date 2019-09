Elena Udrea și-a botezat fetita la o mănăstire din București. Dana Budeanu, una din nașe

Elena Udrea şi-a botezat vineri fetiţa, la mănăstirea Caşin din Capitală, chiar în ziua în care copila a împlinit un an. Eva Maria s-a născut în Costa Rica, tara în care mama sa a fugit, în speranţa că va scăpa de închisoare.

După ceremonia de la biserică, invitaţii au mers la petrecerea organizată la un restaurant din zona de nord a Bucureştiului.

Elena Udrea: "Am așteptat să se facă ora 14.00, ora României, pentru că atunci se deschid cerurile și am așteptat acasă acest moment special. (…) Am sperat până în ultima clipă că acest botez vă avea loc aici și Dumnezeu ne-a ajutat și s-a întâmplat."

Mama şi fiica au purtat ţinute crem, creaţii ale designerului român Dana Budeanu. De altfel, Dana Budeanu a fost şi una dintre naşe.

Elena Udrea: „Are o rochie de prințesă pentru că mi-aș dori să rămână o prințesă toată viața. Am ales data de astăzi pentru că acum fix un an o nășteam.”

Pe lângă creatoarea de modă, Eva Maria mai are doi părinţi spirituali. Un cuplu discret, prieteni de familie de-ai Elenei Udrea. Iniţial, erau zvonuri că acest rol o să îi revină fostului preşedinte, Traian Băsescu.

Şi Rudel Obreja, condamnat alături de Udrea în dosarul "Gala Bute", a fost invitat.

Fostul ministru al Transporturilor s-a întors în ţara în luna iulie, după ce fugise în Costa Rica tocmai pentru a scăpa de condamnarea din acest dosar. Cu toate astea, a primit 6 ani cu executare. Udrea a fost arestată în Costa Rica timp de 3 săptămâni după ce a născut, dar eliberată ulterior în urma deciziei CCR, prin care completurile de 5 judecători de la Instanţa Supremă au fost declarate nelegale.

