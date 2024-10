„Au mai fost incidente”. Educatoarea care a lovit o fetiță de nici 2 ani este recidivistă. Cum a reușit să-și păstreze postul

Martore la scenă au fost mai multe eleve aflate în practică, pe care educatoarea ar fi trebuit să le învețe cum să se poarte cu cei mici. Cazul a fost preluat de Poliție. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Educatoarea care a lovit-o pe fetița care plângea are 68 de ani. Incidentul a avut loc la Grădinița nr. 11 din Brăila, la așa-numita grupa a boboceilor, o clasă de antepreșcolari. Victima are un an și 8 luni, iar martore sunt mai multe eleve de la un liceu pedagogic, aflate în practică la grădiniță, ca să învețe cum să se comporte cu cei mici. Se pare că una dintre acestea a realizat filmarea.

Reporter: „Cum e fetița dumneavoastră?”.

Mama fetiței: „Momentan e bine, dar mi-a vomat azi-noapte. O să mă duc azi la doamna doctor”.

Educatoarea care a lovit-o pe cea mică pentru a-i potoli plânsul ar mai fi avut ieșiri violente și în trecut, spun unii părinți care au copii în grupa ei.

Daniel Crăcea, tatăl unui copil: „Au mai fost incidente, are ceva legături pe la inspectorat și cumva reușește să prindă post în fiecare an, deși ea e pensionară. Fetița mea, în ultima perioadă, a devenit reticentă când o ducem la grădiniță. Mereu plânge, se agață de gâtul nostru”.

Știrile PROTV au încercat să obțină un punct de vedere, însă educatoarea nu a putut fi contactată. Nu le-a răspuns la telefon nici celor din conducerea grădiniței. În schimb, și-a trimis demisia la Inspectoratul Școlar.

Elena Hrimicu, directoarea grădiniței: „Am sunat-o aseară să o întreb ce s-a întâmplat. Nu mi-a explicat nimic, nu mi-a răspuns. Astăzi așteptăm să ne spună de ce Dumnezeu a făcut așa ceva”.

Cici Mihaela Bolojan, Inspectoratuș Școlar al IȘJ Brăiila:

„Doamna educatoare și-a prezentat solicitarea de a înceta activitatea. Cu alte cuvinte, demisia. Dar noi n-o să ne oprim aici. Eu cred că lovirea sau rele tratamente aplicate minorilor nu pot fi tolerate în spațiul școlar”.

Poliția a pornit o anchetă în acest caz și a întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă.

