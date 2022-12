După ce a pierdut tot salariul la jocurile de noroc, un bărbat dn Galați s-a sinucis în fața soției

După ce și-a pierdut tot salariul la o sală de jocuri, omul și-a luat viața în fața soției. Bărbatul lucra ca agent de pază la o firmă din Galați și apropiații spun că, de ceva vreme, nu mai era în apele lui și căzuse în patima alcoolului.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, când bărbatul s-a văzut pus în situația de a explica familiei că nu mai are niciun leu din salariu, chiar înainte de sărbători. După un scurt scandal, după miezul nopții, vecinii au auzit că au venit poliția și ambulanța.

Femeie: "Eu am văzut, când am venit, poliția, atâta. Am intrat în casă, mie mi-a spus să intru în casă polițaiul. Și ei au rămas acolo. Că s-a omorât, că a jucat la jocuri de noroc."

Dr. Mihai Polinschi, Serviciul de Ambulanță Galați: "Găsit în apartament, în stop cardiorespirator, cu două plăgi înjunghiate. S-au început manevrele de resuscitare, care s-au continuat timp de aproape o oră, însă fără rezultat. S-a declarat decesul pacientului."

Apropiații bărbatului vorbesc despre o dependență de jocurile de noroc și că și-ar fi pierdut salariul la păcănele. Mai mult decât atât, de ceva vreme, el ar fi picat într-o depresie. Probabil de aceea a început să bea alcool tot mai des. Vecinii spun că locuia cu chirie, din toamnă, într-un apartament cu două camere și că l-au văzut, în ultima vreme, mai mult băut.

Vecin: "L-am găsit o dată aicea, jos, l-am ridicat, l-am băgat în casă. Restul nu știu."

Vecină: "El mai tot timpul era băut. Și scandaluri, și vorbea urât. Era un om violent. Avea, într-adevăr un copil, o soție tânără, o familie destul de tânără. După părerea mea ar fi trebuit să aibă o altă perspectivă și o altă viziune asupra vieții."

Specialiștii spun că, în perioada sărbătorilor, persoanele depresive caută cu disperare o soluţie și, copleşiţi că nu găsesc nicio ieşire, ajung la suicid.

Mioara Grigoraș, psiholog clinician și psihoterapeut: "Dependența și depresia sunt două tulburări psihice care apar întrânsa legătură și, de multe ori, se mențin și se intensifică una pe cealaltă. Mi-aș dori ca în perioada următoare să fim un picuț mai atenți la chipul persoanelor de lângă noi pentru că, de multe ori, depresia are un chip ascuns."

În urma bărbatului rămâne o familie traumatizată, cu un băiețel de 6 ani, care va avea nevoie, cel mai probabil, de sprijin de specialitate. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă, conform procedurilor.

