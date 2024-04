Ce despăgubiri va primi familia unui român care a murit după ce un copac căzut peste mașina sa. CNAIR:„O situație nefericită”

Maşina în care se afla bărbatul a fost zdrobită de un copac rupt de vânt și prăbuşit peste vehiculul aflat în mers.

După 8 ani de procese instanţa a aprobat mai puţin de o treime din suma cerută de familie. Compania a făcut recurs.

Accidentul în urma căruia a murit bărbatul de 40 de ani s-a produs acum 8 ani, pe drumul național 79A, la ieşirea din Chișineu Criș. În județul Arad era cod galben de vânt puternic și - rupt de rafale - un copac s-a prăbușit peste mașina lui.



Caludiu Selejean, Vecinul Bărbatuluil: „Era vreme urâtă, bătea vântul foarte tare, în drum spre Criș a căzut un pom peste mașină. Nu a murit pe loc.”

Cu un traumatism deschis la cap, victima a fost dusă la un spital din Timișoara și după 24 de zile de comă a decedat. Bărbatul era căsătorit și avea doi copii adolescenți, unul de 13 ani și celălalt de 15 ani.



Ciprian Ban, Primarul Localității Sintea Mare: „A fost copleșită familia de necaz, după moartea tatălui lor, unul dintre copii - cel mai mic - a trebuit să-l ducă mama sa la una din neamurile din Bistrița”.

În dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă, instanţa a stabilit că, înainte cu 4 luni de accident, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cerut Gărzii Forestiere locale să verifice toţi arborii de pe marginea acelui drum naţional.

Garda Forestieră a aprobat tăierea copacilor şi urma ca cei de la Drumuri să ceară Ocolului Silvic să îi taie. Lucru care nu s-a întâmplat până la momentul accidentului.



Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Acest copac, din câte am vorbit și cu colegii mei, la momentul respectiv nu a fost identificat ca fiind un copac cu risc. Ca atare și dacă ar fi venit cineva să taie copacii, acest copac nu ar fi fost tăiat.”

Abia la două zile după accident, câţiva arbori au fost tăiaţi de acolo, însă au trecut ani întregi până ca plopii să dispară cu totul.

Cu toate acestea, instanţa a clasat dosarul de răspundere penală, atât pentru CNAIR, cât şi pentru Garda Forestieră.

În aceste condiţii, familia bărbatului decedat a deschis un dosar civil, în anul 2020, prin care au cerut 600.000 de euro daune morale, pentru soţie şi cei doi copii minori.

Curtea de Apel Timişoara, a decis, ca cele trei rude să primească 130.000 de euro în total, daune care ar trebui plătite de CNAIR.



Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”A fost o situație nefericită, e un cumul de factori. Nimeni nu poate garanta, oricâte măsuri am lua, oricâte defrișări am face, oricâți arbori am tăia, oricâte plase am pune pe versanți, nimeni nu poate garanta că nu se va mai întâmpla niciodată”.



Familia, în mare parte mutată în Italia, nu a dorit să comenteze decizia instanţei.



