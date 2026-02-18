O avalanşă a blocat, miercuri, o porţiune de aproximativ 400 de metri din DJ 713, în zona ”Belvedere”, la aproximativ 2 kilometri de Cabana Dichiu, anunţă reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, instituţie care intervine, alături de angajaţi din cadrul Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa (LDP), pentru deblocarea acestui tronson.

La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la drumuri şi jandarmii montani se află pe sectorul de drum blocat de avalanşă, pentru a interveni inclusiv pentru sprijinirea turiştilor aflaţi în zonă.

”Până la remedierea situaţiei, recomandăm evitarea deplasărilor în zona montană pe DJ 713 (Cuibul Dorului-Dichiu) – DJ 713A (Dichiu-Zănoaga) –DJ 714 (Zănoaga-Peştera). Dacă vă aflaţi în situaţii de pericol în zona de responsabilitate din Masivul Montan Bucegi, puteţi apela numărul unic de urgenţă 112, pentru a solicita ajutorul jandarmilor montani”, precizează jandarmii montani din Dâmboviţa.