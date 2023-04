Drumul de care puțini români știu, dar care ajută la evitarea aglomerației de pe Valea Oltului. Este de o frumusețe rară

Puțini români știu despre el, pentru că, deși a fost drum național, a rămas de pământ, ca pe vremuri. Autoritățile locale din Vâlcea au cerut ca DN7D să fie declasificat și să devină drum județean, apoi s-au apucat să-l asfalteze. Din păcate, lucrările nu sunt gata nici acum.

Drumul care ar fi alternativa ideală la DN7 și Valea Oltului are 60 de kilometri.

Începe la Curtea de Argeș și trece prin Tigveni, Rudeni și Sălătrucu, apoi intră în județul Vâlcea și traversează Țara Loviștei prin Perișani, Boișoara și ajunge la Câineni.

Este unul dintre cele mai vechi drumuri din țară, folosit intens înainte ca oamenii să poată străbate defileul Oltului și pietruit pe vremea regelui Ferdinand. Apoi s-a degradat și a fost dat uitării.

Deși drumul Loviștei a fost declarat, la un moment dat, de importanță națională, autoritățile nu l-au asfaltat.

Florin Mutu, localnic Sălătrucu, jud. Argeș: „Teroarea mașinilor, ruperea mașinilor dacă vrei să-ți rupi mașina, o iei pe aici pe drum, pe vale.”

Valeriu Potcovăț, localnic Perișani, jud. Vâlcea: „Doar cu mașina de teren se poate trece, altfel cu astea mici doar când drumul e uscat. Când sunt ploi și timpul greu, nu se circulă.”

După patru ani de insistențe, Consiliul Județean Vâlcea a reușit să preia așa-zisa șosea și a început să o amenajeze.

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: „A fost drum național de pământ. În maxim o lună de zile, drumul va fi scos la licitație pentru a fi modernizat, de la un capăt la altul.”

Sorin Leonte, primar Perișani, jud. Vâlcea: „Acest tronson de drum va reduce timpul la jumătate. Poate aduce noi investitori, deoarece impedimentul lor, cât și al turismului, a fost infrastructura, drumul.”

Pe partea argeșeană, drumul mai are peste 5 kilometri neasfaltați. Există planuri și pentru aceștia.

Alina Nicolau, direcotr Regia Județeană de Drumuri Argeș: „Următoarea lucrare este, iară, tronsonul neasfaltat de la capătul drumului, Sălătrucu - limita județ Vâlcea. Va fi finanțată prin programul Anghel Saligny.”

Lucrările vor dura minimum trei ani, așa că până atunci șoferii vor avea de îndurat condițiile de trafic.

Șofer: „Ieri am venit de la Timișoara spre București și am stat trei ore până am trecut de lucrări.”

Șofer: „Ore întregi stăm aici, nu facem nimic. Nu ajungem nici cu marfa, nici de mâncat, obosiți de pe drum.”

Lucrările pe Valea Oltului, începute vara trecută, durează mai mult decât era programat. Constructorii estimează că se vor încheia la sfârșitul lui iunie.

