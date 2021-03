Drum "răsărit" peste noapte într-o pădure din Cluj. Se spune că e începutul unui proiect imobiliar

Un drum care a răsărit peste noapte într-o cunoscută pădure din Cluj i-a pus pe jar pe activiștii de mediu, dar și pe oamenii care locuiesc în apropiere.

Voluntarii spun că ar fi vorba despre începutul unui proiect imobiliar ambițios. Și se tem că în curând fauna și flora din zonă vor avea de suferit.

Pădurea Hoia-Baciu se află la doi pași de Cluj-Napoca, pe unul dintre dealurile care înconjoară orașul și a devenit cunoscută inclusiv peste hotare. Și asta pentru că acolo ar avea loc fenomene paranormale. Dar este și o oază de liniște, unde oamenii merg să se plimbe și să se bucure de natură.

De curând insă, după cum spun activiștii de mediu, zona ar fi intrat în atenția dezvoltatorilor imobiliari. Drumul pietruit, apărut peste noapte, ar fi primul semnal de alarmă. Voluntarii susțin că va fi folosit de mașini de mare tonaj, pentru că acolo ar urma să fie ridicate blocuri, cu peste șapte sute de locuințe.

Adrian Dohotaru, director executiv Asociația S.O.S.: "Mi-am dat seama că s-a facut illegal pentru că Direcția Silvică arată foarte clar că nu s-a cerut aviz de la ei. N-am văzut niciun panou acolo, nicio autorizație pentru intervenție, iar Codul Penal spune foarte clar că intervenția pe un drum public aduce amenzi sau chiar închisoare".

Localnic: "Nu sunt de acord. Suntem 500.000 de locuitori în Cluj și nu avem spații verzi, iar pe care le avem, nu avem grijă de ele…".

Responsabilii spun că au luat deja măsuri împotriva firmei care a amenajat acel drum.

Cornel Nicolae Oros, director Direcția Silvică Cluj: "Noi am aplicat o amendă pentru că era necesar să ne notifice în prealabil fie proprietarul, fie constructorul de această lucrare. Noi am aplicat o amendă silvică, conform Codului Silvic".

Reprezentantul firmei cu pricina se apără însă.

Florin Lăpuște, reprezentantul firmei: "Este drum public, nu știu să fi fost drumul Ocolului Silvic cum spun activiștii de mediu. Despre amendă eu consider că am fost amendat ilegal, că eu am făcut o faptă bună, nu m-am așteptat. Acum să vedem ce se va întâmpla... Dacă se va întâmpla până la capăt să fiu amendat, asta este, închid firma și asta este. Dacă nici când faci bine nu-i bine, n-avem ce face".

Amenda primită este în valoare de 4.000 de lei.