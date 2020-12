Două persoane, rănite, iar o mașină de lux, avariată, după ce au fost atacate cu bâte în trafic

O mașină de lux a fost avariată, iar două persoane, rănite, miercuri seară, pe un bulevard din Constanța.

Ar fi fost vorba despre o reglare de conturi între două clanuri din oraș. Doar că victimele ar fi împrumutat autoturismul de la proprietar și așa ar fi ajuns să fie implicate în această poveste.

Polițiștii cunosc identitatea agresorilor, care au atacat înarmați cu bâte și încearcă să le dea de urmă.

Scenele violente s-au derulat după lăsarea întunericului într-o intersecție intens circulată din Constanța. După ce agresorii au reușit să blocheze, cu două mașini, autoturismul în care se aflau șoferul de 27 de ani și adolescentul de 16 ani, au coborât din vehicule și, înarmați cu bâte, au atacat. Martorii au sunat imediat la 112.

Proprietarul autoturismului: „I-au dat cu topoarele în cap, cu paruri! Văd ca mașina e distrusă! Păi mașina e terminată."

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „După ce ar fi blocat autoturismul, aceștia i-ar fi agresat pe cei doi ocupanți ai primului autoturism, ulterior provocând distrugeri și vehiculului."

Primele date arată că ar fi vorba despre o reglare de conturi între două clanuri rivale, însă răniții ar fi fost victime colaterale, pentru că ar fi împrumutat mașina, iar suspecții i-ar fi confundat cu proprietarii, cu care avuseseră un conflict cu doar câteva ore înainte de acest episod.

Proprietar autoturism: „Erau două mașini, s-au dat jos cu bâtele, deci toată lumea avea paruri în mână și eu noroc că am avut un topor în mașină. Pe cuvântul meu, îți zic sincer, am avut un topor să îl duc la țară și în timpul ăla, eu când i-am văzut, pe 8 - 9 inși cu paruri, m-am dat și eu jos cu toporul să mă apăr, nu-i normal? Și nu s-a întâmplat absolut nimic! Ei au urcat în mașină și au fugit, noi am plecat la drumul nostru.”

Cei doi răniți sunt acum în stare stabilă la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru distrugere.