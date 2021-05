Două case au sărit în aer în UK. Un copil a murit şi patru persoane au fost rănite. FOTO

"Vom rămâne la locul unei presupuse explozii de gaz (...) care a provocat prăbuşirea a două case şi a avariat puternic o a treia", a anunţat poliţia din Lancashire, chemată la faţa locului la ora locală 02.40 (01.40 GMT).

"Din nefericire, puteam acum confirma că un copil a murit şi alte patru persoane au fost rănite, dintre care două grav", a adăugat poliţia pe Twitter.

We remain at scene of a suspected gas explosion on Mallowdale Ave Heysham which has caused 2 houses to collapse & badly damaged another. Sadly, we can now confirm a young child has died & 4 other people have been injured, 2 seriously. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/mkiDAFNba3