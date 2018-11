Două case au ars din temelii în urma unui incendiu de proporții. ”Ardem toți ca șobolanii”

Pro TV

Un incediu puternic a cuprins duminică seară două gospodarii din Baia Mare.

Flăcările uriaşe au înghiţit acoperişurile caselor, iar vecinii speriaţi au sărit în ajutor pentru ca focul să nu se extindă.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă două familii au rămas pe drumuri.

Totul s-a petrecut după lăsarea întunericului. În casa de la care a pornit vâlvătaia se aflau un tânăr şi bunica sa, dar nu şi-au dat seama că acoperişul a fost cuprins de flăcări. Vecinii au fost cei care au sunat la 112 şi le-au sărit în ajutor.

"Eram numai eu cu bunica şi pe când am ieşit amândouă casele erau şi a puşcat şi instalația şi n-am apucat să iau nimic", povestește unul dintre proprietari.

"Din casă am văzut şi după am ieşit afară. De la casa din vecini s-a extins focul că-s apropiate una de alta. Am văzut flăcări mari şi ne-am speriat", spune un vecin.

În doar câteva minute flăcările uriaşe s-au extins şi la casa din vecini, aflată în apropiere. 300 de metri pătraţi de acoperişuri au fost mistuiţi de valvătaia violentă.

"M-am trezit că arde casa. De la soba cred. O zis cineva că arde casa şi am văzut că deja curgea pe pereţi şi de la curent puşca şi am ieşit afară. Am scos doar un televizor şi ce e pe mine", povestește o bătrână.

"Eu m-am şi speriat când am văzut ce-i aici. Ardem toţi ca şobolanii că-s aproape casele", a transmis o femeie.

Din primele cercetări, reprezentanţii ISU Maramureş spun că focul a pornit de la hornul supraîncălzit şi la scurt timp s-a extins la tot acoperişul casei în care locuiau 5 oameni.

"Am acţionat cu 4 autospeciale cu apă şi spumă şi cu o ambulanţă SMURD. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite", a precizat Nicușor Miclăuș, ISU Maramureș.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă oamenii nu au reuşit să îşi salveze prea multe bunuri.

