Doi tineri au atacat muncitorii care reparau un bulevard din Capitală, apoi pe poliţişti. "Te crezi mai şmecher ca mine?"

A fost scandal cu țipete și îmbrânceli azi-noapte pe un bulevard din Capitală. Totul ar fi pornit de la doi indivizi care au aruncat cu o sticlă în autoutilitara unor muncitori, după cum povestesc martorii.

În doar câteva clipe, lucrurile au degenerat, iar unul dintre indivizi s-a năpustit și asupra unui polițist chemat la fața locului."Eşti mulţumit de meseria ta? Loveşte-mă, loveşte-mă acum. Te crezi mai şmecher ca mine?", i-a strigat el agentului.

Acest tânăr şi amicul său au ajuns azi-noapte la secţia de poliţie după ce au fost protagoniştii unui scandal izbucnit pe bulevardul Pache Protopopescu din sectorul 2 al Capitalei. Ei sunt acuzaţi că au aruncat cu o sticlă în autoutilitara unor muncitori care se aflau în zona pentru a repara şoseaua.

Lucrător:"Noi am plombat în spate, de acolo am venit aici înainte ca mai aveam alte gropi de executat. Eu mergeam la volan liniştit şi m-am trezit direct cu sticla de vin aruncată în parbriz. Am oprit maşina şi am zis ce aţi avut cu noi? Aoleu ca cine sunteţi, că vă luăm la bătaie, că vă facem. S-au aruncat pe jos, s-au dezbrăcat."

"I-a dat cu sticla în maşină în timp ce maşina mergea, am auzit când s-a spart sticla”, spune un martor.

În scurt timp, la faţa locului au ajuns poliţiştii, dar spiritele nu s-au calmat. Ba mai mult, la un moment dat, unul dintre scandalagii a atacat un poliţist.

„Se tăvăleşte pe jos. E al dracu rău ăla. Sunt drogaţi, domne, sunt drogaţi", spune un lucrător

"Cineeşti tu mă de mă atingi de cap?”, i-a strigat un scandalagiu agentului care îl ruga să intre în maşină. „Vrei să vorbeşti cu tata? Vrei să vorbeşti cu tata la secţie despre asta?"

În cele din urmă, tinerii au fost duşi la audieri şi a fost începută o anchetă în acest caz.