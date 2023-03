Doi sirieni, reținuți pentru fapte comise într-un cabinet stomatologic din Sectorul 5. Sunt mai multe victime

Doi sirieni în vârstă de 26 de ani au fost reținuți joi de ofițerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigații Criminale.

Potrivit poliției, ”cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, a anunțat Poliția Capitalei.

A profesat la un cabinet din Sectorul 5, fără drept de liberă practică

Potrivit acesteia, unul dintre cei doi a profesat ca dentist fără să aibă drept de liberă practică în România.

”În fapt, unul dintre aceștia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România.

Cu sprijinul I.G.I. s-a reușit depistarea celor doi bărbați, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar după efectuarea activităților procedural-penale, s-a dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore”, au mai transis polițiștii.

Dată publicare: 31-03-2023 12:00