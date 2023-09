Doi morți după ce trenul a luat în plin o căruță, în Vaslui. Familia implicată pare urmărită de un blestem

Cu câteva secunde înainte de impact, bărbatul a încercat, în zadar, să mute atelajul de pe șine.

Accidentul s-a petrecut în dreptul Haltei Brăhășoaia. Mecanicul trenului Interregio Iași-București spune că n-a mai avut timp să evite căruţa.

Mecanic locomotivă: A intrat calul pe linie, a vrut să dea înapoi, a văzut că nu merge înapoi, a încercat să o ia înainte și când a luat-o înainte i-am luat în plin. Exact în mijloc, cum vedeți.

Reporter: V-ați speriat?!

Mecanic locomotivă: „Vă dați seama, era un copil”

Reporter: Ce viteză aveați?

Mecanic locomotivă: „98 la oră."

În vagoane, se aflau aproximativ 200 de persoane, care au crezut inițial că trenul a sărit de pe șine.

„S-a simțit o bubuitură, ne-am speriat. Ne așteptam să ne ducem pe câmp încolo."

(...)

„A dat semnal sonor. Înainte de a trece de intersecție, noi am auzit doar pietre dedesubt, ca și cum a deraiat trenul, ne am speriat. După am aflat că a luat o căruță. Vizibilitatea este destul de mare, neatenție.", spuneau călătorii.

Pentru băiatul de 7 ani și unchiul său, salvatorii nu au mai putut face nimic.

Viorel Bejan, ISU Vaslui: „Un tren a lovit o căruță în care se aflau două persoane de sex masculin, un adult și un minor. Acestea au avut leziuni incompatibile cu viața."

Pompierii au îndepărtat de pe șine atelajul făcut bucăți, iar trenul și-a continuat călătoria. Între timp, polițiștii au început măsurătorile la fața locului.

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „În cauză se fac cercetări, fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpă."

Familia victimelor pare urmărită de necazuri. Anul trecut, bunica băiatului a fost lovită mortal de un tir.

Dată publicare: 28-09-2023 07:54