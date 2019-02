Doi hoți care păcăleau oamenii la telefon, prinși cu ajutorul unui bătrân de 88 de ani

Datorită vitezei de reacţie a unui bunic de 88 de ani, nişte indivizi care operau în judeţul Neamţ şi păcăleau oamenii prin metoda accidentul au fost prinşi de poliţişti.

Fugeau cu prada luată de la o femeie pe care au reuşit să o înşele şi să o determine să creadă că îşi ajută fiica. Cu o poveste bine ticluită, pungaşii i-au luat 9.000 de lei.

Femeia de 62 de ani nu şi-a dat seama nicio clipă că povestea spusă de tâlhari la telefon era o minciună.

”M-au sunat la telefon pe fix şi mi-au spus pe numele de familie.

Câţi bani au cerut?

Ei au cerut 30.000 de euro.

Cu fata aţi vorbit?

Mi-a dat fata la telefon plângea că are nevoie de ajutorul meu şi să o ajut.”

Cu gândul că îşi ajută fiica, femeia a lăsa la poartă cei 9.000 de lei, aşa cum i-a spus tâlharii să facă. Indivizii au luat banii imediat. Înainte să o păcălească pe femeie, aceştia sunaseră şi la un bătrân de 88 de ani cu o poveste similară.

Costică Ciupercă: Mi-a spus să le dau bani şi am zis că nu am.

Reporter: Când v-aţi dat seama că e o păcăleală?

Costică Ciupercă: Am constatat că vocea nu este a fetei. Era o fată care spunea - tată du-te şi interesează-te că eu sunt bolnavă şi sunt în spital,

Alertaţi de bătrân, poliţiştii au oprit în trafic maşina suspecţilor şi au reuşit să recupereze cei 9.000 de lei ai femeii de 62 de ani. Banii erau ascunşi sub scaunul şoferului.

Georgiana Moşu, IPJ Neamţ: ”Un tânăr de 21 de ani şi un bărbat de 30 de ani ambii, din Piatra Neamţ, ambii bănuiţi de comiterea infracţiunii de înşelăciune prin metoda accidentul.”

Cei doi indivizi sunt cercetaţi acum sub control judiciar.

