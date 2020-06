Doi fotbaliști, internați la spitalul Victor Babeș. Au fost testați pozitiv cu coronavirus

Fotbaliştii echipei din Liga a II-a Concordia Chiajna, Andrei Marc (27 ani) şi Ionuţ Biceanu (26 ani), au fost depistaţi pozitiv la COVID-19 în urma unei testări efectuate săptămâna trecută.

Cei doi au fost internaţi la Spitalul Clinic Victor Babeş din Capitală, a declarat, luni, pentru Agerpres, preşedintele grupării ilfovene, Cristian Tănase.

"Noi am vrut să reluăm pregătirea mai devreme şi am zis să începem cu o testare. Luni, 22 iunie, au fost testate 23 de persoane, membrii staff-ului tehnic şi 12 jucători. Au fost doar 12 jucători pentru că, de exemplu, cinci susţin în perioada asta Bacalaureatul, alţii sunt în izolare la domiciliu pentru că au venit târziu din străinătate şi aşa mai departe. Testul de luni a fost din acela rapid şi dintre cele 23 de persoane a ieşit pozitiv Andrei Marc. După ce am primit răspunsul, miercuri au făcut toţi testul PCR, iar în urma lui jucătorii Andrei Marc şi Ionuţ Biceanu au fost depistaţi pozitiv. În momentul acela am anunţat imediat autorităţile, iar ei sunt acum internaţi la Spitalul Clinic Victor Babeş. Li s-au făcut toate analizele, la plămâni, peste tot, sunt în regulă. Doctorii ne-au spus că ei sunt asimptomatici", a afirmat Tănase pentru Agerpres.

Celelalte 21 de persoane testate negativ au intrat în izolare la domiciliu, iar miercuri vor repeta testul PCR.

"Jucătorii şi membrii staff-ului condus de Florin Bratu care au avut negativ la testare au intrat în izolare la domiciliu. Unii dintre ei stau în grupuri de câte 2-3-4 la dorinţa lor, tocmai ca să nu intre în contact şi să îşi protejeze familiile. Miercuri îi vom testa din nou şi apoi, dacă totul este în regulă se reia pregătirea. Andrei Marc şi Ionuţ Biceanu vor repeta testarea, joi, la spital şi dacă şi ei vor ieşi negativ vor fi externaţi", a explicat oficialul.

Baza sportivă a clubului, acolo unde au fost efectuate testele de săptămâna trecută, a fost dezinfectată în mai multe rânduri.

"Noi ne-am luat toate măsurile, iar după ce s-a întâmplat am dezinfectat baza sportivă de mai multe ori. De fapt, noi am dezinfectat şi la sediul clubului de mai multe ori în perioada asta, tocmai pentru că ne preocupă sănătatea angajaţilor noştri. La angajaţii de la birouri s-au făcut teste în 4 rânduri de la începutul pandemiei şi nu am avut niciun test pozitiv", a explicat Cristian Tănase.

În urma testelor pozitive de la Concordia Chiajna, numărul cazurilor de COVID-19 din fotbalul românesc se ridică la 5. La 11 iunie, la prima testare efectuată cu o zi înaintea reluării Ligii I, au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, unul la un angajat al clubului Dinamo şi două la FC Botoşani, medicul echipei şi un jucător, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor două formaţii şi deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică.

Ediţia 2019-2020 a Ligii a II-a se reia la 3 iulie, dar cu un play-off de promovare alcătuit din primele şase echipe ale clasamentului printre care nu se regăseşte echipa Concordia Chiajna, care ocupa la momentul întreruperii campionatului locul 16.

Prin decizia Comitetului de Urgenţă al FRF din 14 mai 2020, care a fost validată în cadrul şedinţei Comitetului Executiv din 27 mai 2020, s-a decis ca sezonul 2019-2020 al Ligii a II-a să se încheie cu un play-off între primele şase clasate la momentul întreruperii cauzate de pandemia COVID-19.

Astfel, cele 6 cluburi, singurele care au solicitat licenţa pentru participarea în Liga I în sezonul 2020-2021, astfel încât integritatea sportivă să nu aibă de suferit, vor disputa un play-off constând în 5 etape (o singură manşă), cu menţiunea că echipele de pe primele trei poziţii vor disputa 3 din cele 5 jocuri pe teren propriu. Clasamentul va fi actualizat cu rezultatele din aceste ultime 5 runde în urma înjumătăţirii punctelor acumulate până la data de 16 martie 2020. Punctajul cu care cele şase echipe vor intra în play-off este următorul: UTA Arad - 25 de puncte; CS Mioveni - 20 de puncte; Turris-Oltul Turnu Măgurele - 20 de puncte; FC Argeş - 19 puncte; Petrolul Ploieşti - 19 puncte; FC Rapid - 19 puncte.