Doi copii de 13 ani din Dâmbovița, dați dispăruți, au fost găsiți într-o pădure

Emoţii mari, marți noapte, la Gura Ocniţei în judeţul Dâmboviţa, unde doi copii de 13 ani s-au rătăcit într-o pădure.

Fata şi băiatul, ambii crescuţi de bunici, plecaseră de dimineaţă de acasă fără să spună unde. Au fost găsiţi după ce zeci de oameni - poliţişti, jandarmi şi localnici - s-au mobilizat în căutarea lor. Acum, autorităţile verifică dacă nu cumva adolescenţii, lipsiţi de grijă părintească, ar trebui preluaţi de asistenţi maternali.

Povestea celor doi adolescenţi, care sunt vecini, e asemănătoare. Părinţii lor s-au despărţit şi i-au lăsat în seama bunicilor. În cazul fetei, care are şi două surori mai mici, adulţii au anunţat autorităţile că bunica paternă le va purta de grijă.

Nicoleta Tronaru, vecină: ”Sunt amărâte, fără mamă, le creşte bunica. Cu greu. Au multe lipsuri, ştiu că nu are mamă, tată zice că lucrează mai pe departe”.

Femeia e în vârstă şi face şi ea ce poate. Ieri, a observat că nepoata mai mare are o relaţie specială cu băiatul din vecini.

Maria Dobre, bunica fetei dispărute: ”Ieri a fost cu băieţelul ăsta în parc, am fost cu surorile ei în parc, s-au jucat împreună. Ce am observat eu, o apropiere, am certat-o. Ei nu i-a păsat că i-am atras atenţia, pentru că băieţelul ăsta era mai apropiat de ea”.

Când au fost găsiţi, cei doi copii au spus că s-au dus să se plimbe şi s-au rătăcit. Totuşi, fata i-ar fi dat, mai devreme, un mesaj băiatului, în care îi cerea să meargă împreună să o caute pe mama ei, spun surse din poliţie. Bunicul adolescentului nu părea îngrijorat de întreaga situaţie.

Nicolae Stoica, bunicul adolescentului dispărut: ”Nu e nimic, a mai lipsit de acasă, şefu! A venit seara, la 11 noaptea, e copii. Tac-sau e la muncă, mă-sa e despărţită de când avea un an copilul”.

Gheorghe Niţă, vecin: ”Neglijență, eu aşa cred. Să îi ducă la casa de copii, nu e persoana să aibă grijă de ele”.

Băiatul a fost crescut de bunicul său, pentru că părinţii sunt despărţiţi şi şi-au văzut de viaţa lor: tatăl lui vine şi pleacă, iar mama s-a mutat şi îşi vizitează foarte rar copilul. Acum s-a prezentat în faţa autorităţilor şi şi-a luat angajamentul ca va avea grijă de el. Asistenţii sociali spun că vor verifica dacă mai pot avea încredere în familia naturală sau dacă nu cumva adolescentului i-ar fi mai bine la un asistent maternal profesionist.