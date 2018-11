Doi copii au fost răniți după ce tatăl lor a pierdut controlul într-o depășire

Doi copii de 6 și 10 ani au fost răniți și au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un mal de pământ.

Accidentul a avut loc pe Drumul Național 72A, care leagă Târgoviște de Câmpulung. Șoferul, tatăl unuia dintre copii are permis de numai câteva luni.

El spune că în urma unei depășiri, nu a mai reușit să stăpânească volanul.

Bărbatul și un alt pasager adult au scăpat teferi, însă cei doi băieți au avut nevoie de ajutorul medicilor...

Reporter: "Văd că sunteţi începător. Să fie vorba şi despre lipsa de experienţă?"

Șofer: "Probabil..."

Pro TV

Accidentul a avut loc aproape de intrarea în localitatea Priseaca, în apropiere de Târgovişte. În maşină se aflau patru persoane: şoferul, fiul său de zece ani, prietenul celui mic, de șase ani, şi un alt bărbat de 30 de ani.

Necazul s-a petrecut pe un drum drept, după ce automobilistul, începător, a dat să depăşească maşina din faţa sa, însă n-a reuşit să ducă manevra până la capăt şi s-a lovit de malul de pământ aflat pe marginea şoselei.

Șofer: "Şefu', am depăşit în urmă o maşină, am intrat pe bandă şi am pierdut controlul.."

Cei doi minori şi celălalt adult se aflau pe bancheta din spate a maşinii în momentul accidentului.

Pasager: "Am intrat în depăşire şi am intrat pe banda noastră."

Reporter: "Avea viteză?"

Pasager: "Nu... avea 80... El a dat ca să nu se lovească în ceva, să intrăm în altă maşină, ne-am dat pe margine..."

Pro TV

Cei doi copii, de 6 şi 10 ani, au suferit răni şi au primit îngrijiri din partea echipajelor de la ambulanţă, sosite la faţa locului. Ulterior, copiii răniţi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean din Târgovişte, unde doctorii au continuat investigaţiile.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultat a fost negativ. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a petrecut accidentul.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!