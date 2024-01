Doi pescari sunt căutați în lacul Siutghiol, după ce au dispărut fără urmă. Barca lor a fost găsită în apă

Scafandrii de la ISU Dobrogea îi caută încă de duminică seara, însă condițiile meteo le îngreunează misiunea. Alarma s-a dat duminică seara la ora 23.

Militarii de la ISU Dobrogea, echipajele medicale și scafandrii au mers de urgență pe malul lacului Siutghiol.

Bărbații de 22 și 31 de ani, de loc din Ovidiu, ar fi plecat de acasă duminică seară. Cei doi bărbați au iesit la pescuit cu barca pe lacul Siutghiol după lăsarea întunericului. După câteva ore, pentru că nu s-au întors, rudele îngrijorate au alertat autoritățile.

Câțiva martori au văzut barca răsturnată, iar ulterior ambarcațiunea a fost descoperită de scafandri la 6 metri adâncime.

Colonel Marian Ciulei, șeful Centrului de Antrenament al Scafandrilor de Intervenție: "Am reușit să o recuperăm de pe fundul ghiolului, am adus-o la suprafață și la mal. Și temperatura apei este foarte mică, vizibilitate zero, dar ceea ce este foarte important sunt foarte multe plase care nu sunt marcate, ceea ce ne pune siguranța în pericol.

Reporter: Ar putea fi prinși oamenii în plase?

Colonel Marian Ciulei: Posibil, în momentul în care vom scoate și plasele, dacă sunt prinși îi vom găsi".

Un bărbat a fost găsit mort în Portul Tomis

Pe mal, rudele îngrijorate așteaptă vești despre cei dispăruți.

"- Martorii au zis că au văzut doar barca, că s-a dus la fund. Nici acasă nu au ajuns, asta e problema.

- Aveți idee unde s-au dus?

- Problema e că în altă parte nu avea, decât acasă să se ducă”.

Pe de altă parte, duminică, un bărbat de 56 de ani a fost găsit mort în apa mării, în zona Portului Turistic Tomis. Polițiștii au reușit să îl identifice, au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a afla exact împrejurările în care a pierit acest om.

Dată publicare: 08-01-2024 13:18