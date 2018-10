Doi bărbați, la un pas de moarte din cauza mustului. Cum au fost găsiți de salvatori

Pro TV

Doi bărbați din județul Bacău au fost salvați de la moarte în ultima clipă. S-au prăbușit în beci din cauza gazelor emanate de mustul aflat în fermentație, iar cel care i-a găsit a chemat imediat ajutoare.

Scoși în scurt timp din pivniță, oamenii au ajuns în grija medicilor, care au reușit să îi stabilizeze și i-au transportat la spital.

Cei doi bărbaţi - în vârstă de 32, respectiv 60 de ani - din comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău au mers să îşi ajute un vecin să care mustul în beci. La un moment dat, când din pivniţă nu se mai auzea nimic, gazda a coborât să vadă ce se întâmplă. S-a îngrozit când i-a găsit pe cei doi oameni prăbuşiţi.

Gazda: "Ieri nu a mai pus capacul la vin deasupra şi au emanat gazele. Primul care a intrat cu găleata să ducă vinul a căzut. Al doilea s-a dus să îl ajute şi au căzut amândoi."

Speriat, a dat alarma, iar un localnic a alergat într-un suflet către victime. A încercat să le ajute, dar a fost la un pas să fie şi el doborât.

Bărbat: "Mai mişcau, dar nu erau conştienţi, dar suflau. Nici nu am crezut că poate să reziste o persoană atâta timp cam 20 de minute. Şi am făcut prostia de am vrut să bag furtunul ăsta să îl leg de subţiori, dar când am ajuns acolo eram şi eu gata."

Veniţi de urgenţă la fața locului, pompierii au coborât în beci, echipaţi cu aparate speciale pentru respirat în medii toxice.

Adrian Bertea, ISU Bacău: "Persoanele au fost evacuate de către pompieri acordându-se primul ajutor. Au avut şansă foarte mare datorită vecinilor care au sunat la 112."

Cei doi bărbaţi au fost transportaţi la spitalul din Oneşti.

Reporter: "Sunt periculoase gazele astea."

Bărbat: "Păi sigur da. Eu am răsuflătoare la beci şi capacul e deschis."

Reporter: "Staţi cu beciul aerisit?"

Bărbat: "Da."

Butoaiele cu vin pus la fermentat ar trebuit lăsate în spaţii deschise sau măcar bine aerisite. Iar în cazul în care o persoană are de suferit din cauza gazelor toxice emanate este important să fie scoasă imediat din acel mediu şi să îi fie acordat primul ajutor.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer