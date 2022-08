Doi agenți de poliție din Buzău, implicați într-un grav accident rutier. Oamenii legii au fost duși de urgență la spital

Bărbatul conducea o dubă și s-a speriat când a văzut autospeciala de poliție care circula pe sensul opus. A crezut că este dotată cu un aparat radar și atunci a pus frână bruscă. Dubița pe care o conducea a derapat și a intrat chiar în mașina polițiştilor.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Măgura din județul Buzău, unde limita este de 50 de km/h. Bărbatul de 52 de ani venea de la Brașov spre Buzău. La un moment dat, șoferul a observat autospeciala de poliție care circula din sens opus.

Echipajul era format din doi agenți, unul de 34 de ani și cel de-al doilea de 44 de ani, șeful de post și ajutorul din localitate.

Vasile Nica, șofer: „Mergeam la Buzău la marfă, venea mașina de poliție din față, eu am zis că-i radar, am călcat frâna, aveam în jur de 70, mașina e ușoară pe spate că-i dubă, ei veneau din față și am intrat pe contrasens, m-a furat pe contrasens, practic”.

Insp. princ. Cosmin Cireșaru, IPJ Buzău: „Din accident au rezultat rănirea celor doi agenți de poliție care au fost transportați la Spitalul Județean Buzău”.

Potrivit Inspectoratului de Poliție din Buzău cei doi agenți răniți erau în timpul serviciului.

Adriana Bunilă, purt. cuv. SJU Buzău: „Bărbatul de 34 de ani a suferit un traumatism cranio cerebral nivel zero și acuză durere la nivelul coloanei cervicale, iar celălalt bărbat de 44 de ani a suferit un traumatism cranio cerebral și multiple contuzii”.

Anchetatorii au deschis un dosar penal.

