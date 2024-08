Doctorița Miron, de la Sf. Pantelimon, abandona pacienții în stare gravă și îi cataloga „De lăsat”. Cum glumea cu iubitul ei

Supranumită „doamna cu coasa" de angajați ai unității, una dintre suspecte este acuzată că ar fi susținut despre numeroși pacienți, aflați în stare gravă, că sunt „de lăsat" și "trebuie să moară".

Printre ei a fost și un bărbat de 54 de ani, salvat pentru o perioadă de o asistentă. Procurorii se bazează pe zeci de mărturii ale celor care ar fi încercat să o împiedice pe doctoriță să administreze incorect tratamentul.

Doctorița Maria Miron era poreclită "Doamna cu coasa" de colegii din secția de Terapie Intensivă a Spitalului Sfântul Pantelimon. Procurorii o acuză că abandona pacienții în stare gravă, terminală și îi cataloga "De lăsat".

Lor le-ar fi redus sistematic dozele de noradrenalină, substanța care asigură nivelul tensiunii arteriale necesar supraviețuirii. Așa ar fi făcut și în cazul pacientului de 54 de ani, un bărbat din Ilfov care suferea de ciroză cardiacă și Covid. Nu ar fi făcut-o doar o dată, susțin acuzatorii, ci de două ori. Chiar și după două stopuri cardiace.

Asistenții care lucrau cu anestezista obișnuiau să treacă peste dispozițiile ei și injectau prin perfuzie substanța ca să îi salveze pe pacienți. Conform procurorilor, mentinerea acestor pacienti în viață îi ajuta și pe ei pentru că este mult mai mult de muncă atunci când sunt aduși pacienți noi de la secția Primiri Urgențe. Asistenții presimțeau totuși că această practică va fi descoperită și au pregătit dovezi care să îi disculpe pe ei și să o inculpe pe doctorița Miron: au fotografiat un injectomat. În plus, au declarat că dozele normale erau administrate doar în orele de vizită, pentru ca rudele pacienților să nu observe presupusele nereguli.

Angajat 2: Ei pleacă, noi iar le dăm la 20.

Angajat 1: Ele nu comentează și ele?

Angajat 2: Toată lumea comentează, toată lumea comentează. Și pleacă medicul de lângă tine și iar dai la 20. Dar dacă se învârte pe acolo și iar vine... La mine au venit și mi-au zis că ce faci, Ancuța? Pai cum să fac... dacă scrieți în foaie, eu las atâta, dar dacă nu scrie eu ce să fac... mă duc la pușcărie degeaba? Dacă vine cineva.

Procurorii susțin că au dovezi potrivit cărora, cu doar două ore înainte ca bărbatul de 54 de ani să intre în stop cardio-respirator și să moară, cele două doctorițe anesteziste i-ar fi redus nu doar doza de noradrenalină, ci și nivelul oxigenului din ventilator. Practic pacientul ar fi primit mai puțin de jumătate din doza necesară de oxigen.

Ancheta ar fi scos la lumină că pacientul ar fi supraviețuit primei tentative de omor prin diminuarea dozei de noradrenalină, însă după a doua reducere drastică, la care ar fi contribuit și doctorița Mirela Păiuș, bărbatul nu a mai rezistat. Iar legiștii afirmă că „există concordanță temporală între scăderea bruscă a valorii de noradrenalină și survenirea stopului cardio-respirator neresponsiv la manevrele de resuscitare; apreciem că între aceste deficiențe în acordarea îngrijirilor medicale (scăderea bruscă a dozei de noradrenalină) și deces există legatură de cauzalitate”.

Doctorița Miron ar fi avut trei saloane dedicate pacienților în stare gravă, despre care ar fi spus că trebuie să moară. Și ar fi glumit pe seama noradrenalinei într-o discuție purtată cu partenerul ei de viață, anestezist și el într-un alt spital.

P. C. L.: Uite, poți să te inspiri din ce a scris că e chiar foarte drăguț și exact asta spun și eu că... ea (noradrenalina NR.) nu tratează nimic.

Miron Maria: Îhî.

P. C. L.: Ea prelungește o suferință, deci nu tratează absolut nimic.

Miron Maria: Asta nu pot să zic că ce sunt eu, Dumnezeu ...(neinteligibil)… suferință?

P. C. L.: Păi nu, nu, nu.

Miron Maria: Hî, hî, hî.

P. C. L.: Păi nu, da' ce, sunt Dumnezeu să prelungesc suferință?

Miron Maria: Da.

P. C. L.: Tre' să-l lași pe Cel de Sus, nu pe nora să decidă.

Miron Maria: Da, Cel de Sus. Frumos.

P. C. L.: Da.

Într-un alt caz, susțin procurorii, doctorița Miron ar fi înlocuit adrenalina cu banalul ser fiziologic iar pacientul ar fi intrat în stop cardio-respirator.

La percheziții, în casa unei doctorițe a fost găsită o listă cu numele pacienților morți la începutul lunii aprilie și o evidență cu numele tuturor asistenților care au lucrat cu ea pe tură. Pe unul dintre înscrisuri apărea mențiunea Curățenie în telefon, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că cea supranumită „Doamna cu coasa” ar fi încercat să scape de dovezi ce ar fi putut să o incrimineze.

Familia pacientului mort s-a constituit deja parte civilă în acest caz. Soția și fiul acestuia pretind câte 100.000 de euro daune morale.

Ancheta continuă însă și în cazul altor decese. Doar în aprilie, în secția de Terapie Intensivă de la Sfântul Pantelimon au murit 62 de pacienti, 17 dintre ei intre 4 și 6 aprilie. După declanșarea anchetei, numărul lor a scăzut la 46 în luna mai.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: