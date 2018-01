Doctor acuzat că ar fi agresat ruda unui pacient: ”M-a strâns de gât şi a început să dea cu pumnii”

Facebook/ Alexandru Bucur

Un bărbat din Târgoviște a lansat acuzații grave la adresa unui medic de la Spitalul Orășenesc Pucioasa.

Alexandru a relatat pe contul personal de Facebook că un medic care lucrează la Spitalul Orăşenesc din oraşul Pucioasa l-ar fi agresat când a fost împreună cu soția sa să ceara informații despre bunica soției. Episodul violent ar fi avut loc joi iar apoi bărbatul a depus plângere la poliție. Mesajul său de pe Facebook este însoțit de poze și înregistrări.

”Ieri 18.01, în jurul orelor 17:30 m-am prezentat la urgenţă spitalului orasanesc Pucioasa cu bunica soţiei mele, datorită faptului că prezenţa dureri acute abodminale. Doamnă de gardă de la urgenţe, i-a făcut o perfuzie cu glucoza şi algocalmin. După ce s-a terminat perfuzia mi-a recomandat să o iau acasă că analizele de sânge sunt bune şi că nu prezintă nici-un risc. La insistenţele noastre s-a hotărât să o vadă şi un chirurg.

Soţia mea a plecat cu bunica ei şi cu o asistentă la control la etajul 1 al spitalului unde se afla secţia chirurgie. Doctorul când a văzut-o pe bunica a început să vorbească pe un ton agresiv şi inuman la adresa ei şi la adresa soţiei. A spus că de ce am venit la spitalul Pucioasa şi de ce nu m-am dus la Târgovişte. Doctorul Geambasu văzând că soţia mea este însărcinată (7 luni) i-a spus “Copilul tău o să iasă un handicapat!” După cele întâmplate soţia a început să plângă şi m-a sunat pe mine, eu fiind în acesta perioadă la parter lângă hainele bunicii. Eu am urcat la etajul 1 şi am vrut să ştiu unde este doctorul şi care este numele lui pentru a avea o discuţie cu dânsul. Doamnele asistente nu a vrut să îmi comunice numele doctorului. Am deschis uşa la primul cabinet de pe palier, acolo era dânsul, când m-a văzut a ieşit la mine violent, m-a strâns de gât şi a început să dea cu pumnii în mine, în zona fetei. Eu am pus mâna din instinct la cap, el a continuat să mă lovească, provocându-mi la nivelul palmei dreapta, partea dorsală exfoliaţii ale pielii şi contuzii la antebraţul stâng.

Deasemenea a încercat să o lovească pe soţia mea cu piciorul în abdomen ştiind că este însărcinată. Doar un noroc a făcut ca ea să se ferească în acel moment.

Întreb şi eu.... Cum este posibil să mai existe astfel de doctori în spitalele din România???? Domnul chirurg Geambasu Costel nu este la prima abatere, a mai avut conflicte cel puţin la el de violente cu pacienţii. Colegiul Medicilor din România nu ştiau de acest domn doctor care face pe zmeul pe secţia lui?”, este mesajul publicat de bărbat pe Facebook.

