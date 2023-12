"Doamne, fereste! Acum nu mai scăpăm". Mărturii terifiante din Bistrița-Năsăud, acolo unde viiturile au făcut prăpăd

Numeroase gospodării au fost inundate, iar în Măgura Ilvei 15 case au rămas izolate, după ce un pod a fost înghițit de ape.

Până duminică seară sunt în vigoare două avertizări de inundații, Cod Portocaliu și Galben, pentru partea de nord-vest a țării, dar și pentru câteva zone din centrul țării, unde pe mai multe râuri există riscul depășirii cotelor de apărare.

Codul Roșu de vreme rea din Bistrița-Năsăud a lăsat în urmă ape umflate și oameni speriați.

Femeie: "A fost atâta. Pe aici, prin beci, aseară am umblat cu mâinile în vârful capului de spaimă, nu am știut ce să mai facem. Zic «Doamne, fereste! Acum nu mai scăpăm». Am ieșit și am fugit pe drum încolo, că m-am speriat".

După ce podul din Măgura Ilvei a fost înghițit de ape, 15 case au rămas rupte de lume. Singura cale de acces a fost o punte șubredă, pe care oamenii au cărat lăzi de pâine ca să aprovizioneze magazinul din zonă.

Bărbat: "Nu se poate trece, am rămas fără pâine dincoace, izolați și nu mai putem trece. Numai așa ne putem aproviziona până se deschide drumul".

Mai multe femei au fost nevoite să ocolească zona în care a fost inundat un drum județean și să își care bagajele pe calea ferată.

Femeie: "Peste calea ferată, altfel nu puteam că trimit pachet la copii în Olanda".

Reporter: "Mașinile nu pot trece?".

Femeie: "Nu, nu, mașina e dincolo".

Femeie: "O sută de metri. E rău că nu e cărare. Anevoios, pentru că e zăpadă și e alunecos. Cu mașina mică nu treci".

Fiindcă nivelul Someșului a crescut, un drum din orașul Năsăud stătea să se surpe în orice clipă, iar autoritățile au restricționat circulația la o singură bandă. Pe de altă parte, teama că ar putea rămâne fără case în urma inundațiilor i-a măcinat pe toți localnicii.

Localnic: "Cum am trecut noaptea? Nedormind, a fost dezastru, a fost atât de imensă, că niciodată nu a fost atât de mare, acolo mai sus a săpat malul, a rupt drumul, deci se rupe".

Teofil Cioarbă, prefect Bistrița-Năsăud: "Sperăm să nu avem probleme, cotele de inundație să nu fie depășite, însă suntem în permanentă monitorizare. Gospodării afectate avem aproximativ 20-30 de gospodării".

Din fericire, apele Someșului s-au retras sâmbătă seara, iar Codul Roșu a devenit portocaliu, semn că oamenii sunt cu un pas mai departe de pericol.

Dată publicare: 03-12-2023 09:31