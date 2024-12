Distracția turiștilor la munte, ruinată de traficul infernal de pe DN1. „Nașpa. Nici nu-ți vine să mai pleci de acasă”

Mulți dintre ghinioniștii care au pierdut ore pe drum vin către Capitală pentru sejurul de Anul Nou. Alții își petrec la munte ambele sărbători și s-au plimbat între stațiuni.

Surprinzător, această coloană de mașini, care pare interminabilă, este pe drumul spre munte. Începe la intrarea în localitatea Nistorești și se întinde pe toată Valea Prahovei.

Șofer: „Nașpa, nașpa de tot, nici nu îți vine să mai pleci de acasă. An de an, an de an.”

Au fost și șoferi grăbiți care s-au gândit să meargă pe contrasens. Pe acolo au patrulat însă polițiștii.

Adrian Iacob, comisar șef IPJ Prahova:

„Avem echipaje care desfășoară activități de prevenție pe acest tronson pentru a preveni depășirile neregulamentare.”

Și spre Poiana Brașov traficul a fost un calvar.

Șofer: „Foarte, foarte greu. De o jumătate de oră încercăm să ajungem. Bară la bară se circulă.”

Cu viteză mai mare s-a mers însă cu sania pe derdelușul de la cota 1400 din Sinaia.

Vineri, mulți dintre turiști își vor încheia sejurul de Crăciun la munte. Urmează tura de Revelion.

Sute de mașini au blocat și joi șoseaua. Oamenii și-au petrecut o bună parte din a doua zi de Crăciun pe drum, în speranța că vor mai apuca să prindă ceva din zăpada depusă în stațiunea montană, după ninsorile din ultimele zile.

Șoferii au parcurs astăzi 14 kilometri în aproape o oră. Și pe Valea Prahovei, turiștii au trebuit să se înarmeze cu răbdare. Pentru 24 de kilometri, adică distanța dintre Predeal și Sinaia, au stat în mașini mai bine de o oră și jumătate.

Și vineri se așteaptă ca drumurile să fie pline, de această dată, în sens invers. Pachetele de Crăciun se încheie, iar turiștii se vor îndrepta spre case.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: