Dispariția misterioasă a unui tânăr din Iași care tocmai se întorsese în țară. „Voia să facă școala de șoferi”

Mama sa este extrem de îngrijorată, mărturisind că băiatul nu are prieteni aici și crede că ceva rău i s-a întâmplat fiului ei.

Femeia spune că nu a mai primit nicio veste de la fiul ei de pe data de 19 decembrie, la o zi după ce băiatul a venit în țară. Acesta voia să petreacă Revelionul în România, apoi să se înscrie la școala de șoferi.

Mama sa spune că i-a sunat toate cunoștințele pe care le are în România, însă nimeni nu știe unde s-ar putea afla.

BZI

„A ajuns acasă pe data de 18 decembrie 2023, el a fost plecat, în Spania, cu tatăl său și a lucrat în construcții. A strâns câțiva bănuți și își dorea să se înscrie la școala de șoferi, așa că hotărât să vină acasă să facă și sărbătorile în țară, după să înceapă școala de șoferi. Am vorbit cu el inclusiv pe data de 19 seara, și de pe 20 decembrie nu mai știu nimic de el. Nu este prima dată când pleacă, are 22 de ani, știe să aibă grijă de el, e tânăr, iese să se distreze pentru că a muncit, merită să se simtă și el bine, dar niciodată nu s-a întâmplat să plece undeva și să nu-mi zică sau să nu mă sune, să-mi povestească ce a făcut sau cum se simte. Sunt disperată, nici pe rețelele de socializare nu mai este activ de pe aproape zece zile, mă gândesc la ce e mai rău. Este un copil tare cuminte și nu pentru că nu a făcut nimic greșit, dar indiferent dacă făcea, mă suna să-mi spună, să-mi ceară un sfat sau o părere”, a spus mama sa, potrivit BZI.

Aceasta a menționat că Alin are probleme de sănătate.

„Are și probleme cu inima nu are voie să bea cafea, să consume alcool sau energizate, nici să fumeze și el știe foarte bine asta. Niciodată nu i-am spus nimic. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, niciodată nu a făcut așa, și din acest motiv cred că a pățit ceva. El nu are prieteni în țară, îi cunosc toți așa-zișii prieteni și toți mi-au spus că nu știu nimic despre el. Are și o cunoștință, dacă pot să-i spun așa, de care mie nu mi-a plăcut niciodată. Eu cred că a fost bătut, ca să nu mă gândesc la ce e mai rău sau să nu-l fi luat cineva și să-l fi pus la furat sau să fie mort și eu să nu știu nimic de el. El avea bani de buzunar, avea cardurile la el și cred că țiganii l-au bătut ca să-i ia banii. Sunt disperată, mă gândesc la ce este mai rău, nu mai pot să dorm. Sora lui, de 20 de ani, îl caută de o săptămână, tot ce știm este că ultima dată a fost văzut în Dancu. Fata mi-a spus că acolo sunt doar țigani, de asta îmi este frică”, a mai spus femeia.

Mama face un apel disperat către toți cetățenii.

Sursa: BZI Etichete: , , Dată publicare: 30-12-2023 11:38