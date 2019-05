Discuții aprinse între 2 miniștri din cauza condițiilor meteo severe. Ce i s-a reproșat lui Daea

Fenomenele extreme au luat prin surprindere inclusiv autorităţile care au realizat că nu au proceduri puse la punct pentru a comunica în asemenea cazuri.

Înainte de tornada de marți, sistemul RO-ALERT nu a funcționat şi nu a trimis mesaje de avertizare celor, aflaţi în zona de risc.

"Nu am primit informaţii că va fi o tornadă" susţine, secretarul de stat Raed Arafat, în timp ce meteorologii, de la ANM spun că au anunţat la IGSU că vor fi vijelii extrem de puternice.

Creat special pentru asemenea fenomene meteo extreme, sistemul Ro-Alert, nu le-a trimis niciun mesaj oamenilor care se aflau în zona în care s-a format tornada. În mod normal prin Ro-Alert trebuiau avertizaţi fie că aveau internet pe telefon sau nu, că ar trebui să se adăpostească de urgenţă.

Raed Arafat: "Noi am avut avertizările de la ANM de vânt puternic, de vijelii, dar nu am avut informaţia că va fi această tornadă, de această gravitate şi de aceea nu am dat RO-ALERT".

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Meteorologie spun că au trimis datele privind fenomenele din Călăraşi, ca de fiecare dată către IGSU, dar nu au putut anunţa cu exactitate ca va fi o tornadă.

Gabriela Băncilă, meteorolog principal ANM: "Imagisticarea nu oferă meteorologilor informaţii cu privire la formarea tubei, respectiv formarea acelui vârtej, care să facă legătură cu pământul. Motiv pentru care folosim în avertizările pe care noi le emitem, menţiuni privind vijelii puternice, aşa cum am făcut şi ieri, sau vânt cu aspect tornadic"

A funcţionat însă aplicaţia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă care a trimis o alertă de cod galben de vânt şi vijelii. Aceasta alertă a fost primită doar de cei care îşi descărcaseră această aplicaţie şi care aveau internetul activat pe telefon.

S-a întâmplat pentru că între ANM şi aplicaţia DSU există un canal direct şi automat de trasnmitere a alertelor meteo. Nu este cazul şi pentru Ro-Alert.

Raed Arafat: "Acolo trebuie să introducă cineva datele, să stabilească perimetrul de transmitere şi apoi să apese butonul ca să se dea alertă."

Tot vremea severă a iscat discuţii şi între doi miniştri ai cabinetului Dăncilă. Grațiela Gavrilescu şi-a transmis pe o reţea socială nemulţumirea faţă de modul în care a fost gestionată problema grindinei din zona Dealu Mare, dintre județele Buzău și Prahova.

S-a intervenit, spune ministrul agriculurii, însă degeaba.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Cele 16 rachete au fost lansate dar nu au avut efect pentru că formaţiunea de grindină s-a format la 11 mii de metri altitudine. Iar instalaţia de grindină poate să distrugă aceste formaţiuni dar până la 8 mii de metri.

Reporter: "Deci credeţi că şi-au făcut treaba?"

Petre Daea: "Da, evident că da."

Joi, Raed Arafat se va întâlni cu meteorologii pentru a găsi o cale de comunicare mai bună în astfel de situaţii.

