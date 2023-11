Directorul Spitalului de Psihiarie din Murgeni și-a dat demisia după moartea celor trei pacienți

Demisia vine în contextul în care autoritățile au oferit marți o primă concluzie, după ce 3 pacienți au murit acolo, iar alți 29 au fost internați, cu suspiciunea de enterocolită. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spune însă că nu a fost vorba despre o intoxicație cauzată de mâncare, așa cum s-a bănuit inițial.

În cazul celor doi bărbați și al femeii care au murit în spitalul din Murgeni autoritățile nu și-au dat încă acceptul pentru înmormântare. Pâna miercuri, s-a ajuns la o concluzie parțială, în privință decesului lor.

În ziua de dinaintea celei în care au început să se simtă rău, cei peste 150 de bolnavi internați în spital au mâncat la prânz borș de pește și pește pangasius prăjit cu orez și legume. Mâncarea a fost adusă în spital drept pomană de Mănăstirea Florești. Apoi, la cină, pacienții au primit o conservă de pește din cămara spitalului.

Primul care a murit a fost un pacient de 45 de ani dar nimeni nu s-a alarmat. La cinci ore și jumătate după primul deces, s-a înregistrat și al doilea. O femeie de 50 de ani s-a prăbușit pe un hol și a intrat în stop cardio-respirator. A urmat a treia victimă: o pacientă de 54 de ani, fostă pianistă.

La IML Iași au fost analizate toxicologic 13 probe de la tot atâția pacienți. Rezultatele preliminare au ieșit negative. Cele finale vor veni peste câteva zile.

Diana Bulgaru, director IML Iasi: „Am lucrat o parte din probele de la persoanele aflate în viață și am lucrat doar de la o singura persoană decedată. La acest moment, nu s-a identificat nimic (...) noi am cautat nitriți, am căutat alcooli, am căutat pesticide, am căutat medicamente. Acestea au ieșit în doze terapeutice, ceea ce era și firesc pentru ca vorbim de bolnavi cronici."

Din cei 29 de internați inițial, doar un bărbat mai este în spital acum. Ceilalți au fost externați din unitățile medicale din Vaslui, Bârlad și Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, cu starea ameliorată. Dar fără o concluzie în privința cauzei care i-a îmbolnăvit.

Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași: „Au fost îngrijiți și monitorizați multidisciplinar: medic boli infecțioase, terapie intensivă, gastroenterologie, psihiatrie."

O posibilă cauză a morților și îmbolnăvirilor subite de la Murgeni ar putea fi o reacție la o substanță toxică, cu care pacienții au intrat în contact, dar în doze diferite, spun unii specialiști. Așadar, a doua ipoteză luată în calcul este că mâncarea să fi fost contaminată accidental sau într-o altă împrejurare cu substanțe periculoase.

Dată publicare: 29-11-2023 13:15