Directorul APIA Cluj, căzut în lacul Beliş, încă nu a fost găsit. Mărturia unui localnic

Căutările lui Adrian Zaharia, directorul APIA Cluj, dispărut sâmbătă seară în apele lacului Beliş, vor continua şi luni. Bărbatul de 40 de ani a căzut peste bord dintr-o barcă într-o zonă de adâncime.

Un martor le-a spus anchetatorilor că Zaharia a făcut o manevră bruscă şi s-a dezechilibrat, în timp ce încerca să evite o altă ambarcaţiune.

Adrian Zaharia are o casă de vacanţă pe malul Lacului Beliș, din judeţul Cluj. Cunoscuţii spun că îi place mult să se plimbe cu barca, aşa că sâmbătă seară a ieşit pe apă cu trei prieteni. După câteva ore, şi-a lăsat amicii la cabana, iar el a pornit singur pe lac.

Directorul APIA Cluj a fost dat dispărut şi mai multe echipaje s-au mobilizat încă de sâmbătă seară să îl caute. În barcă, autorităţile au găsit haine, o vestă de salvare, o pereche de ochelari, telefonul dispărutului şi sticle de bere. Un martor le-a mărturisit poliţiştilor că la un moment dat l-a văzut pe bărbat cum a efectuat o manevră bruscă pentru a ocoli impactul cu o altă ambarcaţiune. Atunci se pare că s-a dezechilibrat şi a căzut în apă.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: “Am intervenit cu autospeciale, am început căutările, dar la lăsarea întunericului au fost sistate. Am reluat căutările de dimineaţă, misiunea este dificilă, pentru că apa are o adâncime destul de mare şi am făcut demersurile pentru a veni la faţa locului echipaje speciale care să facă scufundări sub 40 de metri adâncime.”

Misiunea este una dificilă, pentru că apa are o adâncime de până la 90 de metri.

Gheorghe Frățilă, director Salvamont Cluj: “Sunt două probleme. Prima, că nu avem o locaţie exactă de unde a căzut bărbatul. A doua problemă este adâncimea, că tot ce înseamnă peste 40 de metri necesită un alt tip de scufundare. Apă în adânc are cam 6 grade.”

Adrian Zaharia este directorul APIA Cluj din ianuarie 2013. Este necăsătorit şi are un băieţel de aproape 3 ani, care locuieşte cu mama lui.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!