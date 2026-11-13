Joi seara, procurorii i-au reţinut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, şi pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, iar vineri aceştia au fost plasaţi sub control judiciar, scrie Agerpres.

Gabriel Daraban este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

41 de inculpaţi, plasaţi sub control judiciar

DIICOT mai transmite că au fost plasaţi sub control judiciar alţi 41 de inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

În acest caz au fost efectuate joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, fiind ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei şi diverse valute.

Printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti.

Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).

Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federaţia Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligaţiilor fiscale privind plata TVA şi a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.