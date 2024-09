O româncă nu a mai suportat viața în Germania și s-a întors acasă. „Nu vreau copiii mei să facă parte din acest sistem”

Acum firmele de curierat nu mai cară pachete cu mâncare în vest ci aduc de acolo lucrurile alor noștri. După ce și-a petrecut ultimii 10 ani în Germania, Nela Grigoraș s-a întors în țară, alături de soț și de copii.

Nela Grigoraș, româncă care a revenit din diaspora: „M-am întors în țară la începutul lunii august deoarece îmi doresc mai multă libertate pentru copiii mei. Oarecum Germania e țara roboților o consider eu, iar eu nu doresc ca copiii mei să facă parte din acest sistem, e țara roboților, în curând o fină de a noastră o să se mute în România, pe viitor va veni și sora mea”.

Românii se întorc în țară

De altfel, numărul celor care decid să lase în urmă țările din vestul Europei și să se întoarcă acasă este în creștere.

În ultimii doi ani, peste 18.000 de copii întorși cu părinții din străinătate au fost înscriși în sistemul de invătamant din România. Părinții lor le dau acum de lucru firmelor de curierat.

Mihai Nistorescu, reprezentantul unei firme de transport: „În acest an am avut cea mai mare creștere, am avut o relocare la 2-3 zile distanță, deci foarte multe, undeva la 15-20 pe lună, în ultima lună am avut o cerere foarte mare, cel puțin din august am avut minim 10 relocări din Germania sau Austria către România de la mobilă, biciclete, jucării pentru copii”.

Potrivit specialiștilor, dorul de familie, și dezvoltarea țării din ultimii ani i-au determinat pe mulți să ia aceasta măsură radicală.

Andrei Perianu, fondatorul platformei financiare Bankata.ro: „Mulți au plecat din România pentru că li se părea că pot să trăiască mai bine în vest, acum văd că aceeași perspectivă se întâmplă și în România. Poți să trăiești mai bine și pe viitor și în România, avem salarii din ce în ce mai mari și mai mult, românii văd că alți oameni din alte țări vin și se stabilesc în România pentru această oportunitate, știi cum e, dacă te duci în altă țară nu ești un localnic, nu trăiești la fel de bine ca un localnic”.

Conform datelor furnizate de Autoritatea pentru Protecția Copilului, numărul familiilor plecate în străinătate a scăzut cu 15% în 2023, față de 2021.

