Dialogul în engleză Dăncilă - Erdogan. Turcii au publicat imaginile cu sunet, România fără

Viorica Dăncilă s-a întâlnit luni seară cu unul dintre cei mai controversaţi lideri ai lumii, preşedintele Turciei, Recep Erdogan, iar marți a ajuns în Emiratele Arabe Unite.

Premierul român şi câţiva miniştri ai Cabinetului vor vizita mai multe state din Orient şi se vor întâlni cu câţiva dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei, pentru a-i convinge să-şi aducă banii în România.

Erdogan: Welcome (Bine aţi venit)!

Dăncilă: Thank you very much. (Vă mulţumesc mult).

Erdogan: How are you? (Ce mai faceţi?)

Dăncilă: Fine, thank you. (Bine, mulţumesc)

Erdogan: Good. (Bun)

Dăncilă: (râde)

Cu un zâmbet larg şi câteva cuvinte rostite în engleză, premierul Viorica Dăncilă a răspuns amabilităţilor preşedintelui turc, Recep Erdogan. Momentele au fost surprinse de presă turcă, la Palatul Prezidenţial din Ankara.

Pe site-ul Guvernului, însă, imaginile de la aceeaşi întâlnire au fost publicate fără sunet. Nu este prima dată când oficialii guvernului transmit clipuri video ''mute'' de la întâlnirile oficiale ale premierului. O jumătate de oră a vorbit Viorica Dăncilă cu Recep Erdogan, iar la declaraţiile de presă, cei doi au anunţat că România şi Turcia îşi vor mări schimburile comerciale şi vor colabora mai strâns în domeniul securităţii.

În vizită în Orient, Viorica Dancila este însoţită de câţiva dintre miniştrii săi, care au încheiat acorduri în domeniul sănătăţii şi al educaţiei cu omologii turci. Din delegaţie nu face însă parte niciun om de afaceri roman.

Din Turcia, premierul şi miniştrii săi au plecat spre Emiratele Arabe Unite. Acolo spera să-i convingă pe bogaţii şeici să investească în marile proiecte de infrastructură puse pe hârtie de guvern. Deocamdată Viorica Dancila a primit o carte despre gândirea pozitivă şi fericire. Este în limba engleză şi i-a fost oferită chiar de către autorul ei, premierul Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

