În această calitate, individul ar fi violat și abuzat sexual mai multe adepte și i-a împedicat pe mai mulți copii pe care îi găzduia să meargă la școală. Bărbatul a fost arestat.

Bărbatul se numește Ardelean Farcaș și a fost miner. În Dumbrava de Sus - Hunedoara, individul - cunoscut drept „Adi de la Brad” - a înființat în 1997 o comunitate numită „Copiii Soarelui” - în care locuiesc zeci de oameni cărora le spunea că îi ajută să se „emancipeze spiritual”. Farcaș se autoproclamase lider spiritual al comunității. Iată cum se prezenta acum 15 ani.

Ardelean Farcaș (declarații date în urmă cu 15 ani): „Eu am făcut pact cu moartea când am fost copil. Nu se atinge de mine. Şi o să se atingă doar când eu mă plictisesc de lumea asta! Sunt cel mai bogat om din partea asta a Europei.”

În fiecare an, aproximativ o mie de oameni ar fi ajuns în comunitatea lui Farcaș - interesați de „Vipassana”, o tehnică de meditație pe bărbatul susținea că o stăpânește. Preda însă după o metodă proprie, pe unele femei le viola - spun anchetatorii - iar pe copii nu îi lăsa să meargă la scoală.

Sunt cel puțin 4 infracțiuni de care îl acuză polițiștii.

Bogdan Nițu, IPJ Hunedoara: „Santaj, viol, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.”

Autoproclamatul lider spiritual al comunității din Dumbrava de Sus a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii au făcut percheziții la ceea ce el numește „asociația culturală Copiii Soarelui”. Mai mulți oameni care au renunțat la viața din societate au fost găsiți acolo.

Fostă cântăreață, Damia Salloum, a ajuns la Copiii Soarelui în 2018. Acum un an a părăsit comunitatea îngrozită de cum proceda Farcaș.

Damia Salloum, fostă membră a comunității: „Manipulează prin ceea ce face și zice, are grijă ca oamenii din jurul lui să fie înobilați cu frică, să nu aibă cuvânt..putere.. Se amestecă în vieților lor, în viața lor sexuală. Omul are mai multe femei cu care are mai multi copii. Sunt niste femei puternice, dar abuzate psihic. li se spune că li se arde karma dacă au relații cu el.”

Accesul în comunitatea unde Farcaș era lider spiritual era permis doar membrilor - spun oamenii din zonă, care vorbesc si de sume mari de bani pe care bărbatul le primea de la adepți.

Localnic: „(Reporter:Nu putea intra nimeni acolo?) Nu lăsa! Nu lăsa să intre persoane straine.”

Ovidiu Jurca, fost membru al comunității: „Zicea că o cumparat tot..dealuri, terenuri, case...servea și mâncare, ceaiuri, ciorbe, numai vegetale. Ne spunea să nu-l iubim pe Hristos, să nu l pomenim..și mi-am dat seama că îi de-a lui Guru.”

Polițiștii care au descins în comunitatea lui Farcaș au chemat cu ei ambulanțe și specialiști de la protecția minorului. 23 de copii au fost descoperiți acolo. Cei mai mulți erau împiedicați să meargă la școală.

În comunitatea din Dumbrava de Sus, Farcaș locuia împreună cu soția, dar - spun oamenii din zonă - ar avea mai multe partenere. Ar fi fost auzit spunând că vrea să aibă 500 de moștenitori - ca să poată crea o nouă rasă umană.