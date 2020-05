Detalii despre starea mezzosopranei de la Iași. Ce s-a întâmplat în ziua în care artista ar fi căzut pe scări

Noi detalii apar despre starea de sănătate a mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, care a ajuns în stare gravă la spital după ce ar fi căzut pe scări, iar familia a sunat la 112 abia după opt ore.

Potrivit ziaruldeiasi.ro, care citează un coleg al artistei de la Opera din Iași, medicii i-au informat pe apropiați că Maria Macsim Nicoară a trecut de la comă de gradul IV la comă de gradul II și că ar fi încercat să deschidă ochii.

„S-a spus că nu a fost nimeni lângă ea când a fost internată. Noi, colegii, am aflat mai târziu. Am vorbit cu medicul ei, care mi-a spus că are speranţe, că a trecut de la coma de gradul IV la gradul II, că a încercat să deschidă ochii, a început să simtă mâinile, să simtă din nou durere, ceea ce înseamnă, spunea medicul, că sistemul nervos funcţionează, dar a mai spus că oricând se poate întâmpla ceva“, a declarat un coleg al solistei.

Cum și-a petrecut ziua de duminică mezzosoprana Maria Nicoară

Ziarul de Iași notează, de asemenea, că a aflat de la prieteni și apropiați că mezzosoprana și-a petrecut ziua de duminică la aniversarea tatălui ei, în judeţul Bacău. Apropiaţii spun că la masa respectivă, unde au participat mai multe rude, nu ar fi existat decât o sticlă de vin, din care Maria nu ar fi băut mai mult de un pahar. Soțul femeii, Codrin Nicoară, nu a dorit să participe la ziua socrului său, preferând să stea acasă.

"Maria este o persoană discretă, într-adevăr. Ţinea la imaginea ei şi implicit la cea a familiei. Muncea foarte mult, atât la universitate, cât şi la Operă. Când am văzut declaraţia lui Codrin cu alcoolul, m-am revoltat, pentru că nu este adevărat“, a spus o prietenă apropiată a artistei, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Cei din anturajul ei au povestit că artista intenţiona să divorţeze, pentru că relaţiile dintre ea şi soţ începuseră să escaladeze urât.

„Dacă bea, se comporta urât cu ea, vorbea urât, o umilea, inclusiv faţă de colegii de pahar pe care îi aducea în casă. Ca să vorbească cu prietenii la telefon, Maria trebuia să se ascundă prin casă de frică. Nu a venit niciodată nici la universitate şi nici la Operă cu semne de violenţă evidente, dar, în schimb, brusc anunţa telefonic câte un concediu medical de azi pe mâine. A încercat să îşi salveze căsnicia. L-a adus pe Codrin la Operă ca pianist pentru orele de studio ale corpului de balet. Nu a rezistat decât o săptămână. Ea era cea care ţinea casa, el nu producea mai nimic“, a mai povestit sub anonimat una dintre prietene.

Până acum trei ani, Codrin Nicoară era profesor de pian la Universitatea de Arte. A fost obligat să plece pentru că, după şapte ani, nu reuşise să-ţi susţină teza de doctorat. De altfel, cei doi s-au cunoscut la Universitatea de Arte, Codrin fiind mult timp pianist la clasa de canto a Mariei. În momentul de faţă, el este profesor de pian la plata cu ora la Colegiul de Artă.

Mezzosoprana, lăsată să agonizeze timp de 8 ore

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară, de la Opera Naţională din Iaşi, a fost găsită în comă în locuinţa ei, luni dimineață.

Cercetările în acest caz se fac într-un dosar de tentativă de omor, după ce anchetatorii au descoperit că, deşi avea mai multe răni, solista a fost lăsată să se chinuie toată noaptea pe un pat. Soţul ei le-a spus anchetatorilor că a găsit-o prăbuşită lângă scări şi a dus-o într-un dormitor.