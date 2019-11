Despăgubirea primită de o femeie, după ce o țeavă spartă i-a produs stricăciuni în casă

Conducte sparte, inundații în vecini, canalizări înfundate. Pentru astfel de stricăciuni casnice se duc cei mai mulți bani din asigurările facultative pentru locuințe.

Un studiu al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare arată că 40% dintre dosarele de daune deschise în acest an au fost pentru așa ceva.

O ţeavă spartă într-un apartament din Oradea a produs stricăciuni în trei încăperi din locuinţa de la etajul inferior. Din fericire, cel care a provocat inundaţia avea asigurare.

Aneta Nagy - proprietara apartamentului: "A adus hârtiile, m-am dus la asigurări şi acolo am aşteptat câteva zile şi atuncea am primit banii. Şi am pus la o parte ca la primăvară zugrăvesc."

Femeia a primit de la asigurator 1.600 de lei.

Aneta Erdei - fiica proprietarei: "S-a făcut o inundaţie pe toată coloana. A venit vecinul, a văzut despre ce e vorba şi, maică-mea, bineînţeles, foarte panicată şi impacientată, a spus: staţi liniştită că am asigurare facultativă ”

În România, asigurările facultative acoperă, în general, stricăciunile casnice accidentale.

Iulia Nicola - specialist asigurări generale UNSAR: "A reieşit că cele mai multe daune au fost cauzate locuinţelor de aşa numitul risc apă de conductă, în speţă 40 la sută dintre dosare - apă de conducta, însemnând spargerea accidentală a conductelor şi instalaţiilor sanitare, refularea apei de canalizare, dar şi inundaţiile de la vecini, pe locul al doilea au fost daunele cauzate de fenomenele atmosferice, acestea cauzând 31 la sută dintre daune".

În ultima perioadă şi cererea pentru astfel de poliţe a crescut. Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în prima jumătate a acestui an s-au încheiat cu 36 de mii mai multe asigurări facultative, decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Totuşi, numărul căminelor acoperite, fie cu asigurare obligatorie, fie facultativa, este mic, de doar 20%.

Bărbat: ”E foarte utilă, mai ales că eu stau sus, la patru, şi acoperişul este deteriorat şi plouă înăuntru”.

Primele pentru asigurarea facultativă variază între 0,1 şi 0,4% din valoarea locuinţei şi a bunurilor. De exemplu, pentru o locuinţă de 60.000 de euro ar trebui să plătiţi între 60 şi 240 de euro pe an, în funcţie de riscurile acoperite. Poliţa obligatorie acoperă trei riscuri - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren. În cazul celei facultative, lista este mai lungă şi cuprinde incendiul, trăsnetul, explozia, furtul, avariile centralelor termice sau distrugerile provocate de animale.