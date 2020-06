Deschiderea teraselor, sărbătorită de români cu şampanie şi artificii Ce au păţit clienţii fără măşti

De la miezul nopții, terasele au avut voie să primească din nou clienți, după două luni în care au fost închise. Și multe s-au umplut rapid, chiar de la deschidere.

Echipați corespunzător, cu măști și mănuși, ospătarii i-au poftit la masă pe vizitatori și au dezinfectat după fiecare în parte.

S-a intrat doar pe bază de rezervare, dar au fost și situații în care oamenii au stat la cozi imense în fața teraselor de renume.

Reprezentanții industriei Horeca speră ca din 15 iunie să-i poată primi pe clienți și în interiorul barurilor ori restaurantelor.

BUCUREȘTI

La 12.00 noaptea, șampania cu artificii a fost semnul pe care tinerii dornici de distracție îl așteptau din martie.

”Băiat: E o eliberare, am așteptat de mult momentul ăsta.

Reporter: V-ați făcut rezervare?

Băiat: Da, suntem în 4 colturi diferite, iar când ne ridicăm și plecăm undeva avem măștile aici, suntem pregătiți”.

Fată: ”M-am îmbătat mai mult pe carantină decât în afara ei, așa că o să beau”.

Fată: ”Abia așteptam să stau la terasă, ca să mă relaxez, aveam nevoia de socializare”.

Băiat: ”Ne-am făcut rezervare de patru zile, am încercat să prindem loc”.

În interior au fost create culoare unice, pentru cei care voiau să meargă la toaletă.

”Chelner: Să vă puneți masca, vă rog!

Client: Și dacă nu avem?

Chelner: Dacă nu aveți, o să vă dau eu”.

Distracția a continuat și ziua.

În Centrul Vechi al Capitalei, terasele s-au redeschis la ora 10 dimineața și tot atunci au început să apară și primii clienți, care le-au oferit angajaților numele, prenumele și numărul lor de telefon, ca să poată să stea la terasă.

Tânără: ”Relaxant!”.

Bărbat: ”Ne-am făcut rezervare încă de când am auzit că se deschid terasele. Cred că de joi”.

Femeie: ”Chiar abia așteptam, să ne bucurăm și de București și de vremea asta frumoasă”.

Pe mese au revenit halbele de bere, iar clienții s-au bucurat de gustări în bătaia razelor de soare.

Bărbat: ”Niște fructe de mare cu un pahar de vin alb”.

Femeie: ”Niște pulpe de rață”.

Copii: ”Eu voiam spaghete, dar au greșit”.

Forfotă mare a fost și la terasele din Herăstrău. Cu măști și mănuși, ospătarii au preluat cu atenție fiecare comandă. Ba chiar au oferit sugestii.

Ospătar: ”Bună seara! Se poate să vă preiau comanda? O friptură, un grătar, un pește avem foarte bun. O ciorbă de văcuță pentru dumneavoastră? Vă aduc și smântână la ciorba de văcuță?”.

Bărbat: ”Nu-mi vine să cred că suntem împreună la un restaurant. Noi am stat închiși două luni. Recuperăm acuma”.

CONSTANȚA

La această pescărie din județul Constanța oamenii au așteptat la o coadă imensă ca să poată prinde un loc la masă.

Unii au reușit să păstreze distanța de cel puțin un metru și jumătate, în timp ce alții și-au pierdut răbdarea și s-a creat aglomerație.

Și terasele din Portul Tomis și-au întâmpinat oaspeții. Unii veniți de la mare depărtare.

Femeie: ”De-abia așteptam să venim, am făcut de ieri rezervare. Și ziua copiilor, și eliberarea și deschiderea teraselor în special. Am venit din București”.

”Femeie: Suntem de la munte. Dorul a fost mare.

Reporter: Ce veți face astăzi, cum veți petrece?

Femeie: Ne plimbăm, ne plimbăm și ne bucurăm de aerul de la mare”.

Bărbat cu fetiță în brațe: ”Chiar ne era dor de mare, am fost nerăbdători și acum am prins momentul cu ziua asta liberă, am scos copilul să-l plimbăm”.

CLUJ NAPOCA

Și în Cluj-Napoca terasele au fost pline. Rezervările au fost făcute chiar și cu 4-5 zile în avans.

Client: ”Este Clujul și abia am așteptat să ieșim puțin, totuși viața merge mai departe, știm că trebuie să avem grijă, dar...”.

Tânăr: ”Acum, înainte de BAC am ieșit puțin, să ne relaxam și, no, trebuie să și învățăm...”.

În Brașov și Timișoara, proprietarii teraselor s-au pregătit și pentru ploi și vreme rece:

Corina Blezdaga, proprietara unei terase: ”Am pregătit focurile ca să fie călduț, câteva păturici și desigur mâncarea, mirosul i-a atras pe oameni... cafeaua… le-a lipsit și lor foarte mult”.

Mihai Pegulescu, proprietarul unui restaurant: ”Trebuie să reînvățăm clienții să vină la restaurant și la terase, trebuie să ne implicăm foarte mult să le dăm încredere oamenilor să iasă și să îi ajutăm să vină din nou cu drag la restaurant”.

Potrivit noilor reguli, la o masă au voie să stea doar 4 persoane, dacă sunt rude și stau în aceeași casă.

Nimeni nu are cum să dovedească însă acest lucru pentru că angajații nu au voie să le ceară clienților date cu caracter personal, cum sunt cele din buletin.

Daniel Mischie, City Grill: ”Nu este responsabilitatea operatorului sau a lucrătorului din industria ospitalității ca să verifice gradele de rudenie. Deci noi ne bazăm pe faptul că orice client care vine în locație are bună credință”.

Din 15 iunie, reprezentanții industriei ospitalității se așteaptă la o relaxare mai mare a măsurilor, dar și la deschiderea restaurantelor în totalitate.

Încă de duminică noapte și până la această ora la terasele din Centrul Vechi s-au așezat sute de persoane, poate chiar mii.

Polițiștii pot împrăștia mulțimile

Ne-am plimbat pe aici și la prânz și am observat că la acea oră majoritatea teraselor erau rezervate în totalitate.

Chiar dacă este trecut de ora 19.00, încă mai sunt oameni la terase acum, în Centrul Vechi.

Cei care vor să se așeze la masă trebuie, totuși, să le spună angajaților numele, prenumele și numărul lor de telefon, dar, atenție, potrivit reprezentanților ANSVSA este suficient ca o singură persoană de la o masă să ofere aceste date, care vor fi trecute într-un registru.

Autoritățile vor urmări cu atenție să se asigure că nu se vor forma grupuri de persoane în fața teraselor, așa cum s-a întâmplat deja în anumite locuri.

Dacă asta se va întâmplă, oamenii legii vor interveni și îi vor împrăștia.

Pe de altă parte, autoritățile competente verifică și dacă oamenii respectă distanțarea socială, adică să stea la un metru și jumătate unii față de ceilalți.