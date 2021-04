Deputatul Ben Oni Ardelean a rămas fără permis pentru alcoolemie peste limită. Spune că e de la pastilele de inimă

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean a rămas luni seara fără permis auto, după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie peste limita legală. Politicianul spune că nu a băut, iar alcoolemia a apărut de la tratamentul pentru inimă pe care îl urmează.

Deputatul Ben Oni Ardelean a fost prins în Piața Victoriei la volan cu o alcoolemie de 0,11 în aerul expirat, în urma unui control de rutină al polițiștilor.

”În acest context, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1305, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 zile”, a transmis Poliția Capitalei.

Deputatul timișean a declarat însă pentru Știrile Pro TV că nu a băut, iar alcoolemia i-a fost provocată de tratamentul pentru inimă pe care îl ia, în condițiile în care nu mâncase nimic toată ziua.

Ardelean susține că i-a cerut polițiștului să repete testul, dar acesta a refuzat, deputatul precizând că va contesta sancțiunea.

”Și dacă mănânci două bomboane cu rom apare alcoolemie. Legea în România spune ca trebuie să fie la zero, nu am încălcat nicio lege. Am un prieten care s-a clătite cu Listerin și i-a ieșit și lui”, a declarat Ben Oni Ardelean.