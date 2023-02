Declarațiile asistentului acuzat că ar fi agresat sexual o adolescentă în ambulanță. „Nu am dezbrăcat-o, se vede pe filmări”

Adolescenta din Pietroșani, Teleorman, a fost consultată de către asistentul medical în noaptea de 25 spre 26 ianuarie. Când a fost solicitat un echipaj, aceasta acuza simptome de gripă (febră, dureri corporale și tuse).

În schimb, când a ajuns la ea, echipajul medical a constat că, de fapt, fata avea dureri abdominale, fără febră sau restul simptomelor pe care le descrisese când a solicitat o ambulanță, potrivit publicației locale explozivnews24.ro.

Cât timp a fost consultată în ambulanță, lângă mașină au stat concubinul ei alături de alte câteva persoane.

Din cauza durerilor abdominale pe care le acuza, asistentul a efectuat o investigație EKG și alte verificări pentru a vedea dacă este vorba despre o sarcină extrauterină sau despre un avort spontan. În tot acest timp, fata a refuzat transportul la spital, semnând fișa de intervenție în acest sens.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din interiorul ambulanței au ajuns la poliție. Ofițerii investighează cazul.

După consult, fără să existe o discuție față în față sau acuzații aduse asistentului în acel moment, în mediul online a apărut informația că acesta ar fi agresat-o sexual pe adolescentă, tânăra făcându-i plângere la poliție. El este acuzat că a dezbrăcat-o și că i-a aplicat manevre necorespunzătoare controlului medical în zona intimă.

Reporterii de la explozivnews24.ro au luat legătura cu asistentul medical care a oferit primele explicații.

„Există o anchetă în curs, există o cameră de luat vederi în mașina aceea, există toate lucrurile acestea la dosar. Eu pot să vă spun doar că sunt asistent medical de 34 de ani, de 30 la ambulanță și că am învățat multe lucruri de la medicii bătrâni și vechi și chiar mi-am făcut meseria așa cum trebuie. Eu am lucrat în ginecologie și maternitate, am moșit zeci de femei, iar experiența m-a ajutat ca pe 1 ianuarie să aduc pe lume o fetiță de 2.600 – 2.800 de grame, în salvare și m-am cam chinuit… Am fost acuzat că nu a fost mămica lângă copil când i-am făcut investigațiile, dar fata era căsătorită cu un băiat în altă parte a satului. Eu nu le cer certificatul de căsătorie. Soțul ne-a așteptat în altă parte și ne-a spus că mergem la soție, pe fișa ei scria că a fost răcită și că are insomnii, dar nu avea niciun simptom în acest sens. Să zicem că era într-o perioadă de convalescență, după o răceală. Avea un puls mai rapid, inima era bună, nu avea tensiune…”, a spus acesta.

„Vorbești frumos cu ei, discuți cu ei, eu mă adresez lor: tată, așa…, tată așa.., îmi spunea că o doare burta. Am întrebat-o lucruri medicale, dar nu le înțelegea, atunci mi-am dat seama că trebuie să vorbesc mai pe limba ei. Eu fac consult amănunțit, atât pentru protecția pacientului, cât și pentru liniștea mea. Pentru toate investigațiile pe care i le-am făcut, i-am cerut voie, iar lângă mașina care avea ușa întredeschisă și era pornită, pentru a funcționa camera video, s-au aflat permanent soacra, soțul și alte două persoane… După discuțiile cu fata, i-am recomandat să consulte un specialist, un ginecolog, dar am vorbit fără nicio tentă sexuală. Nu am dezbrăcat-o pe fată, se vede și pe filmări, am vorbit cu ea ca un tată, eu am lucrat la ginecologie când eram mai tânăr. Nu i-am dat pantalonii jos niciodată”, a mai spus asistentul.

Pe lângă ancheta pe care o derulează poliția, conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman a demarat o cercetare disciplinară.

Sursa: explozivnews24.ro Etichete: , Dată publicare: 05-02-2023 13:23