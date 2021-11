Declarații sfâșietoare ale mamei fetițelor înjunghiate de tatăl lor: ”Pentru viața mea a plătit Sofia”

Cuvinte sfâșietoare ale femeii din Roman al carei bărbat i-ar fi înjunghiat fetițele.

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, dar pentru viața mea a plătit Sofia și Melania se luptă să supraviețuiască!", spune cu lacrimi în ochi mama care și-a condus, marți, pe ultimul drum una dintre gemene, în vârstă de două luni și jumătate.

În timp ce medicii se chinuie să o salveze pe cealaltă copilă, femeia de 34 de ani a reușit să-și adune puterile și să-și amintească momentele groaznice prin care a trecut.

Mădălina, mama copiilor: "În momentul ăla atât de tare m-am speriat… nu mi-am dat seama… erau copilele în casă și într-o fracțiune de secundă mi-am dat seama că fetele au rămas în casă și am început să strig disperată că-s fetele în casă, că îmi era frică pentru ele.”

Acestea sunt cuvintele Mădălinei, femeia de 34 de ani care marți a dus-o pe ultimul drum pe Sofia, copila de două luni și jumătate, ucisă de tatăl ei, după cum susțin procurorii.

La înmormântare au participat în jur de 30 de persoane. Bunicii paterni nu au fost prezenți la procesiune. Mama copilei și-a adus aminte de alte episoade, din trecutul relației cu soțul ei, care parcă prevesteau tragedia.

Mădălina, mama copiilor: "Eu l-am mai surprins uitându-se suspect la mine și i-am spus că mă sperie. Într-o noapte, dormeam pe partea stângă, el la calorifer și m-am trezit, era trei, patru dimineața și am simțit că sunt privită. El stătea pe o parte, ridicat, deasupra mea, cu privirea fixă, o privire goală, înfiorătoare. În altă noapte m-am trezit și el era între patul nostru și patul fetelor și stătea aplecat deasupra lor și se uita fix."

Femeia a povestit cum a avut loc atacul asupra ei și a copiilor ei. Ea s-a luptat până în ultima clipă cu bărbatul, în încercarea disperată de a scăpa de el, apoi a reușit să ajungă pe holul blocului cu agresorul pe urmele ei.

Mădălina, mama copiilor: "Îmi pare rău, că l-am prins fără cuțit pe scară. Nu am putut să-l trag pe scară după mine, să cadă pe scară, să intru eu în casă, nu am putut. Aș fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aș fi făcut mai multe, dar m-am luptat cât am putut eu de mult."

Reporter: ”Ce vă face să credeți că a premeditat totul?”

Rudă: ”Din punctul meu de vedere, mai ales la ce a spus el în ultima vreme, avea de gând să ia mai mulți la rând, bătând cu cuțitul în masă acum trei săptămâni, din ce am înțeles de la Mădălina. Am întrebat-o dacă are curaj să mai stea cu el și ea a spus: "Doar e soțul meu, cum să nu am încredere, nu mă gândesc să îmi facă vreodată ceva".”

Momentul declanșator ar fi fost, potrivit rudelor femeii, momentul în care bărbatul a fost programat la un consult psihologic. Din păcate, nu a mai ajuns în fața unui specialist, iar destinul familiei a fost tragic. Una dintre copile a murit în apartament, a doua se luptă să supraviețuiască la spitalul din Iași, iar tatăl lor este arestat pentru 30 de zile. Iar Mădălina și fiul ei de nouă ani, care a văzut o parte dintre scenele de coșmar, încearcă să meargă mai departe.

Mădălina, mama copiilor: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, dar pentru viața mea a plătit Sofia și Melania se luptă să supraviețuiască! Și le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi în aceste momente grele!"

Tatăl celor două gemene, acuzat că le-a atacat cu cruzime, a fost arestat și va fi supus, în continuare, mai multor expertize psihiatrice. Se pare că bărbatul a suferit o depresie profundă, după ce afacerea lui cu termopane a dat faliment. Înainte de a-și ataca fetițele gemene, s-a certat cu soția, a lovit-o și a rănit-o în zona gâtului. Femeia de 34 de ani a reușit să scape din mâinile lui, împreună cu băiatul mai mare al celor doi.