Declarația iubitului lui Răzvan Ciobanu, după moartea designerului: „Este un păcat”

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier produs în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci.

Răzvan Ciobanu a fost devastat după despărțirea de Marius, însă cei doi au rămas apoi în relații bune.

Marius a recunoscut că vestea morții lui Răzvan Ciobanu l-a dărâmat.

„Nu mai pot să spun nimic. Sunt terminat, nu îmi vine să cred. Ne împăcaserăm. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune.

Am vorbit cu el chiar ieri (n.r. - duminică), am stat puțin de vorbă la telefon. Acum... Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie”, a spus Marius, pentru wowbiz.ro.

