Decizie finală în cazul instructorului militar care a accidentat mortal un băiat în 2015

Curtea Militară de Apel Bucureşti pune capăt definitiv unei tragedii cumplite petrecute acum 5 ani, chiar în ajunul Paştelui: accidentarea mortală a unui băiat de 13 ani, în judeţul Argeş.

Autorul, un instructor de la Academia Forţelor Aeriene, a fost condamnat definitiv, dar nu va ajunge la închisoare.

Dcizia este una definitivă şi nu face altceva decât să confime pedeapsa pe care o dăduseră deja judecătorii de la Tribunalul Militar Bucureşti, cei care a stabilit că după administrarea tuturor dovezilor, colonelul Ovidiu Moșoiu, un cunoscut instructor de la Academia Forţelor Aeriene din Braşov, este vinovat de ucidere din culpă şi trebuie condamnat la 3 ani de închisoare.

Nu va ajunge în spatele gratiilor pentru că pedeapsa i-a fost suspendată sub supraveghere vreme de 3 ani de zile, perioadă în care nu are voie să comită alte infracţiuni şi are numeroase alte inderdictii şi obligaţii, precum prestarea a 120 de zile de muncă în folosul comunităţii.

În plus, judecătorii au stabilit ca familia micuţului de 13 ani ucis în acel teribil accident de circulație în sâmbăta Paştelui în 2015, trebuie să primească daune morale şi materiale în valoare de 2,5 milioane de lei, sumă pe care însă nu o va plati ofiţerul, ci societatea de asigurare la care avea încheiată asigurarea RCA.