De ce și-a înjunghiat o elevă de clasa a X-a pedagogul. Incidentul s-a petrecut sub ochii directoarei și a mamei fetei

Episodul şocant s-a petrecut chiar sub ochii directoarei și în prezenţa mamei tinerei. Fata ar fi premeditat atacul, spun anchetatorii, pentru că venise înarmată cu un cuțit. Victima a fost operată de urgență.

Cum s-a petrecut totul

Părinţii fetei de 16 ani au fost chemaţi, luni, la şcoală, pentru că săptămâna trecută, eleva a fost prinsă cu iubitul în baia internatului unde era cazată, după ora stingerii. Cel care a găsit-o a fost pedagogul de noapte, un bărbat de 41 de ani.

Dimineaţă, în biroul de la şcoală au intrat cele două directoare, diriginta, mama fetei și eleva, dar şi pedagogul. În timpul discuţiilor, tânăra l-a atacat pe bărbat, cu un cuţit de mari dimensiuni.

Alina Cotca, director Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea: „Erau față în față, doar că, la un moment dat, când supraveghetorul s-a întors, a sărit. N-am văzut absolut nimic, doar am auzit o plesnitură, și-atât. Probabil că a fost premeditat totul, azi dimineață a venit cu părinții la școală”.

Chiar mama tinerei a sărit în ajutorul pedagogului şi au chemat medicii în ajutor.

Ioana Obreja-Andru, medic primar al UPU Oradea: „Era stabil în momentul venirii, cu o plagă înjunghiată la nivelul toracelui stâng, posterior. S-au făcut investigațiile necesare și a fost transferat în sala de chirurgie toracică”.

Imediat după atac, fata a fugit din biroul directoarei. A fost prinsă de un echipaj de poliţie, în curtea colegiului.

Călin Anastasiu-Cantemir, pedagog de zi: „Chiar în fața mamei, cu doamna directoare de față, cu diriginta, s-o întâmplat ce s-o întâmplat. Precis c-o avut-o. Ea o fost pregătită pentru așa ceva, din păcate”.

Poliţiştii și procurorul de caz au declanșat imediat cercetarea la fața locului și au luat primele declarații chiar în liceu. Apoi, atât eleva cât și mama ei au fost duse la sediul Parchetului.

Omer Ismat, fost director al colegiului: „Mi se pare greu de acceptat ideea că se poate întâmpla așa ceva într-o școală. E un eveniment regretabil și nu știu, în istoria școlii, să se mai fi întâmplat așa ceva”.

Potrivit primelor informaţii, eleva ar fi adus arma albă - un cuţit cu lama de 20 de centimetri - de acasă şi l-ar fi ascuns în haină, semn că ar fi premeditat totul.

Horea Abrudan, inspector general al ISJ Bihor: „Se desfășoară o anchetă, în sensul ăsta. Ce putem noi face, este să asigurăm consilierea colegilor ei de clasă”.

Pentru că rana provocată bărbatului s-a apropiat mult de inimă, dosarul deschis de anchetatori este unul pentru tentativă de omor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-11-2023 17:20