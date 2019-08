Avem 206 de analize gratuite, dar le ignorăm. Mulți români ajung la medic prea târziu

Deşi pot face gratuit o listă lungă de analize pentru depistarea bolilor, românii ajung la medic abia atunci când este prea târziu.

Un studiu Eurostat arată că în Uniunea Europeană, româncele îşi pierd cel mai des viaţa pentru că şi-au neglijat sănătatea. Iar bărbaţii sunt pe locul 3 în acest clasament sumbru.

Pentru a-i ajuta să înţeleagă gravitatea situaţiei, medicii din Cluj-Napoca dau sfaturi şi consultaţii cetăţenilor în două rulote, transformate în cabinete medicale.

La noi, boala se duce ,,pe picioare", dovadă că 40% dintre români nu au călcat pragul unui cabinet medical în ultimul an.

Datele îngrijorătoare apar într-o statistică realizată la nivel european. Eugenia Sigărțău recunoaşte că a neglijat să facă un consult de rutină de ani. Azi a venit totuşi la cabinetul mobil, unde a aflat că trebuie să meargă la un specialist.

Reporter: Nu aţi simţit că e nevoie să mergeţi la medic?

Eugenia Sigărțău, pacientă: Nu. Atunci am fost că am avut o fractură de menisc şi m-am dus la urgenţe şi s-o umflat rău piciorul.

Reporter: Dar în rest nu aţi mers?

Eugenia Sigărțău: Nu nu. Stai cu nemiluita, ai bilet de trimitere, la analize nu sunt bani, expiră biletul şi te duci degeaba. Bani sunt foarte puţini.

Lipsa fondurilor de la Casa de Asigurări de Sănătate şi timpul. Acestea sunt motivele cel mai des invocate de românii care evită să-şi facă analizele.

Bărbat: Nu am fost, de vreo 10 ani nu am fost.

Reporter: Vă propuneți să veniţi mai des?

Bărbat: Sigur, sigur, dar şi timpul… nu ne ajunge timpul.

Claudia Nicorici-Fekete, manager interimar Spitalul Clinic Municipal: "Prin acest consult se pot depista probleme la timp şi atunci să nu ajungă ca urgenţe la asistenta medicală, moment în care lucrurile se complică."

La nivel european, doar grecii şi bulgarii sunt mai neglijenţi decât românii atunci când trebuie să-şi facă analizele medicale.

La polul opus sunt danezii: aproape o treime spun că au mers la medicul de familie de cel puţin zece ori în ultimul an. Românii pot face gratuit 206 analize.

