De ce a demisionat Victor Costache. Câte teste de coronavirus s-au făcut în mandatul lui

La o lună de la diagnosticarea primului pacient cu coronavirus și după 5 luni de mandat, ministrul Sănătății Victor Costache și-a dat demisia în plină pandemie.

18 români au murit până acum, patru în ultimele 24 de ore, iar numărul celor infectați a ajuns la 1029. Demisia ministrului Sănătății vine după ce, miercuri seară, a declarat la Știrile PRO TV că are în vedere un amplu program de testare a tuturor bucureștenilor. Conform unor surse politice, tocmai acesta ar fi fost și motivul pentru care i-ar fi fost cerută demisia.

N-ar exista suport logistic pentru ca un program de o asemenea amploare să fie dus la bun sfârșit. Noul ministru al Sănătății este de joi Nelu Tătaru, medic chirurg și fost secretar de stat.

Ludovic Orban, premierul României: "Am luat act de aceasta demisie, îi voi transmite preşedintelui României Klaus Iohannis aceasta demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. În ceea ce priveşte funcţia de ministru al Sănătăţii îi voi propune dl preşedinte al României Klaus Iohannis pentru funcţia de ministru al Sănătăţii pe secretarul de stat Nelu Tătaru."

Propunerea premierului Ludovic Orban a fost acceptată de preşedinte.

Klaus Iohannis, președintele României: "Am luat act de demisia domnului Costache şi am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tătaru cunoaşte foarte bine care este situaţia în acest moment în sistemul sanitar şi trebuie să ia urgent toate măsurile necesare pentru combaterea răspândirii infectării cu noul Coronavirus."

Cine este Nelu Tătaru, viitorul ministru al Sănătății

Nelu Tătaru are 47 de ani şi este medic chirurg la Spitalul din Huşi. A fost senator în mandatul 2012-2016 şi este preşedintele PNL Vaslui. El s-a făcut remarcat în ultima perioadă pentru că a fost unul dintre principalii comunicatori pe tema COVID 19 din partea Ministerului Sănătăţii. Am reuşit să stăm de vorbă cu viitorul ministru care ne-a spus ce măsuri va lua în perioada următoare.

"Spuneţi-mi vă rog care va fi strategia pe care dvs o veţi adopta în calitate de min al Sănătăţii?

Nelu Tătaru, viitorul ministru al Sănătății: Suntem în pandemie, suntem în scenariul 3 şi urmează ... la nivel central. La ce am găsit în teritoriu, dacă luăm neregulile, putem evidenţia de la intrarea pacientului în spital, de la declaraţiile acestuia, de la lucrurile care ţin de prevenţie, care ţin de conflicte, de la ancheta epidemiologica, de la lipsă sau nu a echipamentului, de la cunoaşterea procedurilor, toate trebuie reamintite. O apropiere a lucrului real din teritoriul a lucrului raportat cred că trebuie reanalizate şi aşezate pe un făgaş normal."

Demisia lui Costache, o surpriză

Demisia lui Victor Costache a surprins pe multă lume. Părea că are planuri mari după ce, miercuri seară, a anunţat la Ştirile PROTV măsuri ample de testare a bucureştenilor.

Victor Costache ministrul Sănătăţii: "Am avizat un parteneriat şi un program care va demara rapid. Deci vrem să se testeze toată populaţia Bucureştiului printr-o serie de echipe mobile care vor merge door to door, după modelul Coreei de Sud. Este foarte important să facem milioane de teste. Până la sfârşitul săptămânii vom avea încă 200 de mii de teste. Ştiţi că am pornit cu un singur centru de testare în ianuarie şi acum avem cel puţin 20 şi vrem să avem 1 sau 2 centre la nivel judetean''

Surse politice vorbesc însă despre faptul că preşedintele Klaus Iohannis ar fi fost nemulţumit de activitatea lui Costache. Iar liderii PNL au fost deranjaţi de afirmaţiile fostului ministru pentru că n-ar fi avut suport logistic pentru testarea în masă.

Ludovic Orban, premierul României: "Continuăm ca în diagnosticare să aplicăm aceste reguli care sunt stabilite de INSP în conformitate cu recomandările care există şi de la nivel european şi de la nivel internaţional."

"Spuneţi-mi ce părere aveţi de strategia pe care o comunica ieri ministrul Costache de testare în masă a populaţiei? Credeţi că e fezabila abordarea?

Nelu Tătaru, viitorul ministru al Sănătăţii: Sunt de acord cu testarea largă a populaţiei după anumite criterii epidemiologice, dar să cuprindem în mod deosebit cadrele medicale, persoanele cu risc, persoanele instituţionalizate, trebuie să adaptăm în acest moment la capacitatea noastră de testare.

16.000 de teste efectuate în România de la începutul epidemiei

În primele 24 de ore de la confirmarea primului caz de COVID-19 în România, la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş erau deja în lucru 17 teste ale contactilor direcţi. Numărul lor a crescut pe măsură ce îmbolnăvirile s-au înmulţit. În primele două săptămâni de la apariţia virusului în ţara noastră au fost testate peste 1000 de persoane venite din zonele afectate, iar în ultima săptămână peste 7700. Media a ajuns acum la o mie de persoane pe zi, adică o capacitate încă redusă de testare.

În total, autorităţile au prelucrat aproape 16.000 de teste în decurs de o lună. Dintre acestea, 823 au fost prelucrate în unităţi medicale private. Probele sunt prelucrate în prezent în 19 unităţi de testare, dar reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au anunţat că vor să acrediteze alte 10 unităţi medicale. Este vorba, aşadar, atât de spitale publice cât şi de clinici private din oraşe precum Bucureşti, Iaşi, Cluj ori Timişoara.



GRAFICA EVOLUŢIE TESTE

26 martie - 15.998

25 martie - 14.466

24 martie - 12.624

23 martie - 11.223

22 martie - 9967

21 martie - 8915

20 martie - 8284

19 martie - 4973

18 martie - 4670

17 martie - 4150

16 martie - 3708

15 martie - 3205

14 martie - 2929

13 martie - 2545

12 martie - 1921

11 martie -

10 martie -

9 martie - 1010 teste celor veniţi din zone afectate

4 martie - 579 de probe ale persoanelor care au venit din zone afectate

3 martie - 551 probe ale persoanelor care au venit din zone afectate

2 martie - 475 de teste

1 martie - 351 de teste

29 februarie - 351 teste

28 februarie -

27 februarie - un singur caz confirmat cu covid 19, 17 teste la matei balş

26 februarie - pacientul 0.