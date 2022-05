Gestul incredibil făcut de americanca Danielle Collins după ce a învins-o pe Simona Halep

Simona Halep a avut un serviciu slăbuț, care i-a adus doar 12 mingi, față de Collins, care a avut 38 de mingi câștigătoare.

Românca a avut 4 mingi trimise în out, spre deosebire de jucătoarea americancă, care a avut 27.

Halep şi-a creat doar 13 mingi de break, însă a fructificat doar 4.

Americanca a deschis meciul în forță, reușind să conducă cu 2-0, după care Simona a egalat 2-2, dar Collins nu s-a lăsat, aducând 2 puncte. A urmat o revenire a Simonei, 4-4 și după un break a făcut 6-5, însă a fost un serviciu slab și a cedat ghemul la zero. În tiebreak, Halep a fost învinsă de adversara sa cu 7-1.

Collins (9 WTA) a controlat prima parte a setului secund și a câștigat cu 6-3.

În primul set, la scorul de 4-3 pentru Collins, Halep a suferit o entorsă la glezna de la piciorul drept, însă și-a revenit destul de rapid și a continuat jocul.

Anul trecut, tot pe terenul de la Roma, în meciul cu Angelique Kerber, Halep a suferit o ruptură musculară și a lipsit o perioadă lungă de pe teren.

La momentul actual, Collins are 2-1 în meciurile direct cu Halep, pe care a învins-o anul trecut la Montreal în turul al doilea cu 2-6, 6-4, 6-4.

I think Danielle Collins is impressed with her scorching backhand winner. pic.twitter.com/hRk6RyXYiW