Daniel Chițoiu cere noi expertize în procesul accidentului în care a fost implicat. Au murit doi oameni

După trei ani de așteptare, a treia victimă, o femeie, care a fost atunci grav rănită, a renunțat la despăgubiri. Nu mai poate bate drumul instanțelor, spune pensionara.

Femeia, care abia se mai deplasează, a stat două luni în spital, apoi a fost internată într-un centru de recuperare. I-a informat miercuri pe magistrați că starea de sănătate nu-i mai permite să participe la ședințele de judecată.

Victimă: „Nu mai pot să mă prezint la procese, vedeți cum arăt ..."

Pe 26 decembrie 2019, mașina condusă de fostul ministru Daniel Chițoiu a intrat pe contrasens, pe un drum din Argeș, și s-a ciocnit de un alt autoturism, în care se aflau trei oameni. Un bărbat de 82 de ani a murit pe loc, soția lui s-a stins câteva zile mai târziu, la spital. Bătrâna care a supravieţuit era pasageră în maşină, pe bancheta din spate,

Daniel Chițoiu: „Eram la volan, dar nu eu am creat starea de pericol ! Nu am intrat ... eu am evitat accidentul, am încercat să evit accidentul !”

Ministrul spune că, în urma accidentului, a avut și el șapte coaste rupte, sternul fisurat și deplasat. A fost internat la terapie intensivă, deși, imediat după impact, părea teafăr și se deplasa singur.

Decembrie 2019, martori:

-„Păi s-a dat jos din maşină, a dat ocol la maşină, a desfăcut portbagajul, şi-a luat borseta, a vorbit la telefon ...

-Deci nu vi s-a părut că e grav rănit ?

-Nimic!"

Miercuri, Daniel Chițoiu a cerut o expertiză medicală, pentru a se stabili cauza decesului șoferului care a murit în accident.

Avocații fostului ministru au susținut că omul era bătrân și bolnav. Ar fi putut muri chiar în urma unei hemoragii provocate de manevrele de resuscitare.

Fiul victimelor nu a dorit să comenteze cele discutate la proces.

Judecătorii au respins cererea lui Daniel Chițoiu, dar au rămas în pronunțare în ceea ce privește efectuarea unei noi expertize tehnice.

Fostul ministru susține că nu a pătruns pe contrasens, din neatenție, așa cum au arătat cercetările făcute de polițiști.

