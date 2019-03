Dăncilă: Preşedinţia română a Consiliului UE a dovedit un mandat eficient şi de calitate

Inquam Photos / George Calin

Premierul Viorica Dăncilă se declară mândră de rezultatele obținute de România în calitate de președinte al Consiliului UE, numind-o "o președinție a eficienței".

Viorica Dăncilă a declarat vineri că românii au de ce să fie mândri, Guvernul României fiind felicitat pentru modul cum a rezolvat dosare grele în timpul celor 2 luni de la preluarea mandatului.

"Românii au de ce se mândri. România a fost felicitată pentru modul excepțional în care a rezolvat dosarele grele în timpul președinției rotative a UE. Miniștrii au prezidat numeroase reuniuni și conferințe, în care au dovedit că au capacitatea și experiența necesare pentru a contribui la rezolvarea unor probleme de pe agenda europeană", a precizat Dăncilă, la Palatul Victoria, în timpul prezentării bilanţului primelor două luni ale mandatului României la Preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Dăncilă a trecut în revistă rezultatele obținute de miniștrii Guvernului său.

"Printr-o cooperare strânsă și un dialog strâns cu reprezentanții UE și statele membre am obținut consens pe dosare care stagnau de mult timp. Am gestionat peste 650 de evenimente și reuniuni, atât în țată, cât și la Bruxelles, cu participarea a 2600 de participanți. Acționăm împreună pentru a răspunde așteptărilor legitime pe care cetățenii le au. Ne-am dedicat promovării valorilor europene, prin combaterea rasismului, xenofobiei. Am impus un ritm alert al activităților. Având în vedere că pe perioada mandatului României se desfășoară alegerile europarlamentare, am intensificat discuțiile cu PE pentru a închide cât mai multe dosare. Am obținut finalizare a 67 de dosare, astfel că am obținut în 2 luni consensul pe un număr mai mare de dosare decât au obținut alte țări care au deținut președinția în 6 luni", a mai spus premierul României.

Dăncilă spune că aceste rezultate demonstrează, în opinia sa, "cât de nefondate au fost atacurile şi previziunile sumbre lansate înainte de preluarea acestui mandat".

"Suntem o președinție cu rezultate pentru cetățeni în toate domeniile. Sunt convinsă că la finalul celor 6 luni de mandat, ne vom prezenta ca o președinție a eficienței și a calității, care a obținut rezultatele așteptate pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni. Am încredere că Guvernul României va continua să obțină rezultate foarte bune până la finalul mandatului, mai ales că acum suntem în efectiv complet, după numirea miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare", a încheiat Dăncilă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer