Dăncilă, întrevedere cu omologul său austriac: ”Vizita cancelarului austriac, moment important”

Vizita în România a cancelarului Austriei este un moment important care marchează simbolic predarea Preşedinţiei Consiliului UE de la Guvernul Austriei către Guvernul României, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă.

"Ne bucurăm de prezenţa astăzi la Bucureşti a cancelarului Austriei, Sebastian Kurz. Acest moment este cu atât mai important cu cât marchează predarea Preşedinţiei Consiliului UE de la Guvernul Austriei către Guvernul României, o predare simbolică, pentru că, aşa cum ştiţi, Preşedinţia Austriei se termină la 31 decembrie 2018. Acest lucru este cu atât mai important cu cât se finalizează trioul Estonia-Bulgaria-Austria, Austria fiind ultimul stat al acestui trio, iar de la 1 ianuarie începe trio-ul România-Finlanda-Croaţia, România fiind primul stat al acestui trio. Am discutat despre Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, despre dosarele importante aflate pe agenda europeană, despre trecerea lină de la Preşedinţia deţinută de Austria către Preşedinţia pe care o deţine România", a declarat Viorica Dăncilă, vineri, la Palatul Victoria, în cadrul declaraţiilor comune susţinute alături de cancelarul austriac Sebastian Kurz.

Premierul român a reamintit că pe timpul Preşedinţiei Austriei la Consiliul UE, România a deţinut Preşedinţia din umbră, iar miniştrii guvernului au participat la trio-urile pe dosarele importante aflate pe masa UE.

"Bineînţeles, am abordat principalele provocări la nivel european, am vorbit despre Brexit, o provocare foarte importantă care a marcat Preşedinţia austriacă şi care cu siguranţa va marca şi Preşedinţia rotativă pe care o va deţine România. Am discutat despre cadrul financiar multianual şi, chiar dacă opiniile sunt divergente pe anumite politici, pe anumite aspecte, şi aici mă refer la Politica Agricolă Comună sau la Politica de Coeziune, se impune o cooperare strânsă între România şi Austria. Am abordat şi teme legate de migraţie, teme legate de terorism, care ştim că aşteaptă un răspuns nu numai de la România, nu numai de la Austria, se aşteaptă un răspuns pliat pe realitate de la toate statele membre ale UE. Ştiu că opiniile sunt divergente, ştiu că suntem foarte divizaţi la nivel european. Este foarte greu să găseşti o soluţie pentru situaţii diferite în statele membre, dar este de datoria noastră să găsim această soluţie şi să găsim soluţia pe care o aşteaptă cetăţenii europeni", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a menţionat că fiecare ministru al cabinetului va prelua de la omologul său dosarele care vor rămâne pe durata preşedinţiei pe care România o va deţine.

"Mă bucur că astăzi am vorbit cu omologul meu despre acest lucru şi sunt convinsă că această cooperare va continua şi i-am spus domnului cancelar că ne dorim această cooperare şi pe timpul preşedinţiei rotative deţinute de România. Este foarte important că trecem de la o Europă protejată - motto-ul Preşedinţiei austriece - la o Europă în care coeziunea este văzută ca o valoare comună. Avem nevoie şi de protecţia, de protejarea cetăţenilor europeni, dar avem nevoie şi de mai multă coeziune, de o apropiere a dezvoltării regiunilor sau ţărilor din est şi vest, sud şi nord, din ţările vechi şi ţările noi aderate la UE", a afirmat Dăncilă.

Premierul român a precizat că în cadrul discuţiilor a fost abordată şi cooperarea dintre România şi Austria.

"Ne dorim o cooperare, o relaţionare în plan bilateral, economic şi comercial mai bună, am propus o cooperare sectorială între ministerele noastre. Avem ministere care cooperează foarte bine. Ministerul Finanţelor Publice are o foarte bună cooperare cu omologul din Austria. Avem şi alţi miniştri care au o foarte bună cooperare, dar sunt şi domenii precum IT-ul sau cercetarea în care trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre cele două ţări. Prezenţa astăzi, la Bucureşti, a cancelarului Austriei, este un moment important, este un moment despre care aş putea să spun că dă startul unei perioade foarte importante pentru România, prima dată când România va deţine preşedinţia rotativă a UE. Vreau să îl felicit pe domnul cancelar pentru Preşedinţie, pentru rezultatele pe care le-a avut, pentru modul de abordare, pentru modul în care a tratat principalele provocări la nivel european şi sunt convinsă, aşa cum am şi menţionat de fapt, că, având în vedere nivelul de pregătire pe care îl are Guvernul României, modul în care noi am tratat preluarea Preşedinţiei va face ca şi România să aibă o Preşedinţie de succes", a mai declarat Dăncilă.

Cancelarul federal austriac, Sebastian Kurz, a urat succes Guvernului României în exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019 şi a transmis autorităţilor de la Bucureşti să continue munca începută de Preşedinţia austriacă privind Brexit-ul şi negocierile referitoare la cadrul financiar multianual.

"Vă mulţumesc că am avut ocazia să fiu oaspetele dumneavoastră astăzi, aici, cu ocazia predării ştafetei Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene.

(...) Pe parcursul Preşedinţiei noastre am depus eforturi deosebite. Am reuşit să organizăm foarte multe trialoguri, au fost abordate multe tematici. Am reuşit să obţinem compromisuri. A fost o colaborare intensă şi Preşedinţia a fost una de succes. Vrem să dorim toate cele bune Preşedinţiei române şi îi dorim să continue munca începută de noi - vorbim aici despre Brexit, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, negocierile în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual şi sperăm că priorităţile iniţiate de Bulgaria şi de noi, de exemplu accentul pus pe Balcanii de Vest, vor fi continuate. De asemenea, avem posibilitatea, în întâlnirile noastre, să discutăm despre grijile noastre în ceea ce priveşte statul de drept şi abordarea investitorilor internaţionali. Sperăm că şi în ceea ce priveşte aceste domenii tematice vom reuşi să avem un schimb bun şi să rămânem în relaţii la fel de bune", a declarat Kurz, vineri, în cadrul declaraţiilor comune de presă susţinute alături de premierul Viorica Dăncilă.

Cancelarul austriac a subliniat că există parteneriate "strânse", la multe niveluri, între Austria şi România. "Vă mulţumesc pentru schimbul de opinii de astăzi şi m-aş bucura ca această cooperare bilaterală să continue, mai ales dacă putem să lucrăm în interesul nostru comun, al Uniunii Europene. Vă doresc încă de pe acum mult succes cu Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", a transmis Sebastian Kurz.

