Cuplurile logodite sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă. Sfaturi utile pentru a economisi bani

Pentru că anul acesta vine cu costuri mai mari pentru aceste petreceri, chiar și cu 20% mai mari, cuplurile pot face compromisuri.

De exemplu, să aleagă zilele din cursul săptămânii pentru că pot avea parte de reduceri.

Diana și Octav locuiesc în New York , însă și-au dorit o nuntă în Romania alături de prieteni și de familie.

S-au logodit în 2020, însă au amânat nunta din cauza restricțiilor. Acum sunt în febra pregătirilor pentru petrecerea programată în august.

Diana și Octav: „Vom avea invitați din New York, Miami, Franța, din toate părțile din România și oferta este un pic mai fabuloasă în București. Este clar că a trebuit să fim flexibili. Foarte multe cupluri își doresc să facă nunta anul acesta. Supriza clar a fost că a fost nevoie de un buget mai mare decât am crezut inițial. Ne-am alocat o creștere de 30-40% față de bugetul inițial. Am plecat de la o sumă foarte optimistă și pe parcurs am început să adaugăm, pentră că sunt clar anumite nevoi”.

S-au scumpit toate cu 10 - 20%. De la aranjamentele florale, până la ținute, meniu formație și fotograf. Mirii care nu s-au organizat cu un an în urmă sunt cei mai încurcați.

Costea Valentin, bucătar șef: „Pentru anul în curs, pentru zilele de vineri mai avem disponibil. Pentru zilele de sâmbătă, doar spre sfârșitul anului mai avem câteva sâmbete libere. În mare parte avem plin, foarte plin".

Pentru cei flexibili, restaurantele vin cu promoții

Ivona Nenu, organizator: „Ar putea să ia în considerare zile de vineri sau duminică. Acestea pot fi și purtătoare de discounturi. 10% discount în unele cazuri. Mirii nu fac rabat de la calitate sau de la a face din ziua lor una memorabilă. Se adaptează, încearcă să găsească lucruri care îi reprezintă în bugetul pe care și-au propus sau pe care l-au ridicat un pic".

La finalul săptămânii, în Capitală este programat cel mai mare târg de nunti organizat în țară.

Dora Pătrașcu, organizator: „Nu știu dacă reducerile vor fi la toate standurile, dar ele se pot traduce și în oferte pe fondul creșterilor. Cu siguranță, chiar dacă pachetul de meniu e mai scump, ei vor primi bonus un alt serviciu, că sunt invitații, că sunt decorațiuni pentru masa mirilor. Cu siguranță vor fi atrași de diferite oferte".

La târg găsiți oferte pentru nunți tradiționale sau, de ce nu, pe plajele grecești.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 28-01-2023 19:38