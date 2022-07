Cum se apără părintele Agaton Oprișan, acuzat de agresiune sexuală asupra unei ucrainence: a pus mâna pe ea „doar părintește”

Părintele Agaton Oprişan neagă acuzaţiile şi spune că în data de 13-14 aprilie, atunci când se presupune că a avut loc fapta, nici nu a fost „acasă” (la mănăstire), ci ar fi fost în localitatea Teaciv (Ucraina), cu ajutoare.

A adus și probe, imagini video surprinse de o cameră de supraveghere din localitatea ucraineană, imagini în care apare.

„Atât timp cât nu mă simt vinovat, sunt împăcat sufleteşte, ce pot să spun: eu sunt cu sufeltul liniştit. Nu ştiu de ce ar fi spus aşa ceva. Mi-a zis cineva astăzi: niciun lucru bun, nicio faptă bună, nu rămâne nerăsplătită cu rău”, a declarat părintele Agaton Oprişan, citat de publicația vasiledale.ro

Întrebat dacă a atins-o pe tânără, ori dacă a pus mâna pe ea, părintele Agaton Oprişan a răspuns că „doar părinteşte”. „Şi ele mă cuprind pe mine şi eu pe ele, părinteşte. Pe toate le respect, părinteşte. Eu îs liniştit că nu i-am propus la niciuna aşa ceva, eu sunt împăcat sufleteşte. Dumnezeu vede de sus. Nici nu am timp, pur şi simplu. Chiar am spus astăzi aici la băieţi că eu în data de 15 nici nu am fost acasă”, a mai menţionat el.

